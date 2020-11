Las farmacias asumen la bajada del precio de las mascarillas hasta que se publique en el BOE

El colegio Oficial de Farmacéuticos de Ávila ha denunciado que están asumiendo la diferencia de precio en la bajada de las mascarillas a 0,72 céntimos porque la rebaja del IVA aún no es efectiva hasta que no se publique en el BOE.

El Gobierno ha anunciado una rebaja en el IVA de las mascarillas quirúrgicas del 0,21 al 0,4%.

Esto supone que pasarán a costar un máximo de 0.72 cnts y no los 0.96 que costaban hasta ahora.

¿El problema?

Qué ya han publicado la rebaja en el precio, pero la bajada del IVA no será oficial hasta su publicación en el BOE. Las farmacias están asumiendo esa diferencia.

Tal y cómo ha explicado la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ávila, Inés Barco, quien ha definido este movimiento del Gobierno como “una chapuza”. (Escuchar entrevista).



Barco también ha explicado en COPE que su sorpresa ha sido ver que las mascarillas FFP2, las más efectivas, mantienen su precio y seguirán con un IVA al 21%.

PCRs

En otros temas, Inés Barco ha explicado que las farmacias de Ávila NO están preparadas para realizar pruebas PCR porque no tienen los espacios necesarios y que tendrán que seguir realizándose en centros hospitalarios para garantizar las medidas de seguridad.

En farmacias se podrían realizar los test de antígeno o los “auto-test”, aunque explica que no es tan fácil como hacer un test de otras enfermedades.

Otros problemas

Inés Barco también ha contado en COPE que han aumentado los problemas dermatológicos en cara y manos, sobretodo, ha explicado, en adolescentes con acné que llevan muchas horas las mascarillas.



Y en cuanto a la posible vacuna, ha explicado que tendrá que distribuirse y administrarse en centros hospitalarios al tener que transportarse a -80ºC y tener una vida útil de apenas unas horas.

Circunstancias que hacen inviable su distribución en farmacias.