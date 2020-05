David Martín, la propuesta de Igea

El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha propuesto a la Dirección nacional de Ciudadanos el nombramiento del actual viceconsejero de Empleo, David Martín, como nuevo titular de la cartera en sustitución de Germán Barrios dimitido el lunes, según confirma hoy la agencia Ical.

Esta propuesta es conocida también por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que es quien tiene la potestad del nombramiento, si bien los 'populares' de Castilla y León consideran que, en virtud del pacto de Gobierno que otorga potestad a Ciudadanos para la propuesta del nombre del titular de Empleo, se trata de una cuestión interna de Ciudadanos que deben resolver en el marco de su organización interna.

Fuentes del entorno del vicepresidente señalaron que se había trasladado un documento con la propuesta de David Martín a los órganos nacionales del PP y de Ciudadanos, previo acuerdo con Alfonso Fernández Mañueco, con la advertencia de que es al presidente de la Junta a quien corresponde el nombramiento de los consejeros. Fuentes del PP insistieron en que hay que ser muy respetuosos con los acuerdos firmados y con la libertad de los partidos en sus cauces de toma de decisiones e insistieron en que se trata de una cuestión interna de Ciudadanos que es quien debe proponer el nombre.

A última hora de la tarde de ayer la dirección nacional del partido naranja señaló a Ical que es a ellos a quienes corresponde la propuesta de los nombres para la designación de los consejeros y apuntaron que aún no se ha tomado una decisión al respecto, aunque ésta podría producirse de inmediato. La dirección nacional mantuvo esta tarde diversos contactos para analizar la situación que se ha precipitado al conocer la propuesta formulada el vicepresidente Francisco Igea s. No obstante, fuentes de Ciudadanos aseguran que el de David Martín no es un nombre que guste en el entorno de Inés Arrimadas y estudian si dar el placet finalmente para no ahondar la imagen de desunión o plantear alternativas.

El acuerdo firmado el pasado mes de julio para la gobernabilidad en Castilla y León recogió que al Partido Popular le correspondía el nombramiento de seis consejeros y la Presidencia de la Junta y a Ciudadanos la Vicepresidencia y portavocía y tres consejeros (Sanidad, Empleo e Industria y Cultura y Turismo).

A última hora de la mañana de ayer lunes, la Junta de Castilla y León informó por sorpresa de la renuncia de Germán Barrios “por motivos personales”. En el comunicado oficial, se explicó que la dimisión se producía después de una reunión entre el presidente Alfonso Fernández Mañueco con el ya exconsejero en un clima de cordialidad y en el que le agradeció su trabajo.

Posteriormente, se conoció que la marcha se producía por "diferencias insalvables" con el vicepresidente y portavoz, Francisco Igea, según fuentes conocedoras de la relación entre ambos. Su salida ha causado preocupación en la patronal, sindicatos y partidos políticos por el momento de crisis en que se produce y en un departamento que tramita los ERTES y las ayudas al empleo.

El viceconsejero de Empleo y Diálogo Social, David Martín, encabezó la candidatura de Ciudadanos por la provincia de Ávila a las Cortes de Castilla y León en las elecciones de mayo de 2019. Fue nombrado viceportavoz del Grupo de Ciudadanos, cargo que abandonó al ser designado como ‘número dos’ en la Consejería de Empleo e Industria.

Hasta el nombramiento del nuevo titular de Empleo e Industria, las competencias de esta cartera están delegadas en el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo.