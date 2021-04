Así será la vacunación en Sotillo, Arenas, Arévalo y Piedrahita

El lunes continúa la vacunación masiva con AstraZeneca para personas de 64 y 65 años en Sotillo de la Adrada, el martes en Arenas de San Pedro, miércoles en Arevalo y Jueves en Piedrahita.

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Ávila ha organizando la vacunación para los próximos días de las personas nacidas en 1956 y 1957 con AstraZeneca-Universidad de Oxford en Sotillo de la Adrada, Arenas de San Pedro, Arévalo y Piedrahíta. Este llamamiento está dirigido a la población con tarjeta sanitaria de Sacyl, mutualistas y desplazados.

El lunes 12 la vacunación se realizará en el Centro Cultural “La Pasada” de Sotillo de la Adrada (c/ Pasada, 13) para los convocados de las zonas básicas de salud de Sotillo y Cebreros. El martes 13, en el polideportivo “Jesús Navarro” de Arenas de San Pedro (c/ Obispo, 1) para las zonas de Arenas, Candeleda, Lanzahíta y Mombeltrán. El miércoles 14, en el frontón municipal de Arévalo (c/ Linajes, 3) para los municipios de las zonas de Arévalo, Madrigal de las Altas Torres y Fontiveros. Y el jueves 15, en el Teatro Somoza de Piedrahíta para las zonas de Piedrahíta, El Barco de Ávila y Gredos.

HORARIOS

El horario de vacunación será de 15:00 a 21:00 horas, según el mes de nacimiento:

-15:00 a 16:00 horas: enero y febrero

-16:00 a 17:00: marzo y abril

-17:00 a 18:00: mayo y junio

-18:00 a 19:00: julio y agosto

-19:00 a 20:00: septiembre y octubre

-20:00 a 21:00: noviembre y diciembre.

Los convocados deben acudir con DNI y tarjeta sanitaria o tarjeta de mutualista. Si no pueden ir en esa fecha, no llamen por teléfono a su centro de salud: se informará de próximas convocatorias. No deben acudir las personas que se encuentren en cuarenta o aislamiento, si han pasado la infección COVID en los últimos 6 meses; pacientes trasplantados, en diálisis o en tratamiento activo por enfermedad oncológica ni personas con síndrome de Down.

El lunes 12, Sotillo de la Adrada :

Zona básica de salud de Sotillo: La Adrada, Casavieja, Casillas, Fresnedilla, Higuera de las Dueñas, Navahondilla, Piedralaves, Santa Maria del Tiétar, Sotillo de la Adrada

Zona básica de salud de Cebreros: Cebreros, El tiemblo, Hoyo de Pinares



- El martes 13, en Arenas de San Pedro:

Zona básica de salud de Arenas: Arenas de San Pedro, El Arenal, Guisando, El Hornillo, Hontanares, La Parra, Ramacastañas

Zona básica de salud de Candeleda: Candeleda, El Raso, Poyales del Hoyo

Zona básica de salud de Mombeltrán: Cuevas del Valle, Mombeltrán, San Esteban del Valle, Santa Cruz del Valle, Villarejo del Valle

Zona básica de salud de Lanzahíta: Gavilanes, La Higuera, Lanzahíta, Mijares, Pedro Bernardo





- El miércoles 14, en Arévalo

Zona básica de salud de Arévalo: Adanero, Aldeaseca, Arévalo, El Bohodón, Cabezas de Alambre, Canales, Codorniz, Constanzana, Donhierro, Donjimeno, Donvidas, Espinosa de los Caballeros, Fuentes de Año, Gutiérrez Muñoz, Langa, Magazos, Martín Muñoz de la Dehesa, Martín Muñoz de las Posadas, Montejo de Arévalo, Montuenga, Nava de Arévalo, Noharre, Orbita, Palacios de Goda, Palacios Rubios, Pedro Rodriguez, Rapariegos, San Cristobal de la Vega, San Vicente de Arévalo, Sanchidrián, Sinlabajos, Tiñosillos, Tolocirio, Tornadizos de Arévalo, Villanueva de Gómez, Villanueva del aceral, Vinaderos

Zona básica de salud de Madrigal de las Altas Torres: Barromán, Bercial de Zapardiel, Blasconuño de Matacabras, Castellanos de Zapardiel, Horcajo de las Torres, Madrigal de las Altas Torres, Mamblas, Moraleja de Matacabras, Rasueros, San Cristóbal de Trabancos, San Esteban de Zapardiel

Zona básica de salud de Fontiveros: El Ajo, Bernuy-Zapardiel, Cabezas del pozo, Cantiveros, Chaherrero, Cisla, Collado de Contreras, Crespos, Flores de Ávila, Fontiveros, Fuente el Sauz, Gimialcón, Jaraices, Muñosancho, Palacio de Castronuevo, Pascualgrande, Rivilla de barajas, Salvadiós



- El jueves 15 Piedrahíta:

Zona básica de salud de Piedrahíta: Aldealabad del Mirón, Arevalillo, El Barrio, Becedillas, Bonilla de la Sierra, Cabezas de Bonilla, Carpio Medianero, Casas de Sebastián Pérez, Casas del Puerto de Villatoro, Collado del Mirón, Diego Álvaro, Hoyorredondo, La Lastra, Malpartida de Corneja, Martínez, Mercadillo, El Mirón, Narrillos del Álamo, Navacepedilla de Corneja, Navaescurial, Navahermosa de Corneja, Navalmahillo, Navamuñana, Pajarejos, Palacios de Corneja, Pascualcobo (Piedrahíta), Pesquera, Piedrahíta, San Bartolomé de Corneja, San Miguel de Corneja, San Miguel de Serrezuela, Santa María del Berrocal, Santiago del Collado, El Soto, Tortoles, Villafranca de la Sierra, Villar de Corneja, Zapardiel de la Cañada.

Zona básica de salud de El Barco de Ávila: Aldeanueva de Santa Cruz, La Aldehuela, La Aliseda de Tormes, La Angostura, Avellaneda, Barco de Ávila, Becedas, Bohoyo, Canaleja, Carrascalejo, La Carrera (barco), Casas del Abad, Collado, Los Cuartos, Encinares, Gilbuena, Gilgarcia, Los Guijuelos, Hermosillo, La Horcajada, Horcajo de la Ribera, Junciana, La Lastra del Cano, Los Llanos de Tormes, El Losar, Mazalinos, Medinilla, Los Narros, Nava del Barco, Navalguijo, Navalonguilla, Navalperal de Tormes, Navamediana, Navamojada, Navamorisca, Navamures, Navarregadilla, Navasequilla, Navatejares, Neila de San Miguel, Ortigosa de Tormes, Palacios de Becedas, Puerto Castilla, San Bartolomé de Béjar, San Lorenzo de Tormes, Santa Lucia de la Sierra, Santa María de los Caballeros, Santiago de Aravalle, Solana de Ávila, Tormellas, Tremedal, Umbrías, Vallehondo, Zapardiel de la Ribera, La Zarza.

Zona básica de salud de Gredos: Barajas, Cepeda la Mora, Garganta del Villar, Herguijuela, Hoyos de Miguel Muñoz, Hoyos del Collado, Hoyos del Espino, Navacepeda de Tormes, Navadijos, Navalsauz, Navarredonda de Gredos, San Bartolomé de Tormes, San Martin de la Vega del Alberche, San Martin del Pimpollar