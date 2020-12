El patinador Javier Fernández inicia su gira de tecnificación con lleno en Madrid

El campeón del Mundo de Navalacruz ha creado la 'Javier Fernández Academy' y se ha unido a la RFEDH para “impulsar el patinaje artístico nacional”, hará una gira de tecnificación por toda España.

El campeón del Mundo y medallista Olímpico, Javier Fernández, se retiró del patinaje artístico sobre hielo hace apenas dos años pero su vinculación con este deporte ha continuado y hace menos de un mes creó (el 19 de noviembre) la 'Javier Fernández Academy', una semana después el abulense unió sus fuerzas con la Real Federación Española de Deportes de Hielo para impulsar el patinaje artístico nacional.

���� MUCHAS GRACIAS A TODOS �� Nos vemos el 7 y el 8 de diciembre en Madrid ⛸ ¡Muy atentos porque en breve anunciaremos más fechas y ciudades! ��



���� THANK YOU EVERYONE �� See you on December 7th and 8th in Madrid ⛸ Stay tuned because we will soon announce more dates and cities! pic.twitter.com/yNoExS4OVP