La familia de Ander, un niño ciego de 13 años, ha denunciado trabas por parte de la Delegación Provincial de Atletismo para que el joven atleta pueda correr con los niños de su edad.

La madre, Vanessa Hernández, ha explicado en COPE que Ander tiene una ceguera del 78% y que por eso necesita correr con un guía.

Pero ha denunciado que “lejos de encontrar facilidades para que su hijo practique deporte está encontrado lo contrario”. (escuchar audio).

El entrenador de Ander, Rubén Rodríguez ha contado a COPE que desde que cambió de club (dejando Puente de Romanillos para cambiar a Ecosport) comenzaron los problemas, por ejemplo no permitiendo a Ander correr con su tío como guía y pidiendo uno federado, no adaptando las pruebas de salto de longitud, no permitiendo una calle libre para el corredor o no dejando entrar al entrenador en el recinto deportivo. (escuchar audio).

El presidente del Comité Paralímpico Español ,Miguel Carballeda, quien ha visitado hoy Ávila y preguntado por este tema ha realizado un llamamiento para la integración a través del deporte.

Y hasta el alcalde, Jesús Manuel Sánchez Cabrera ha mostrado su cariño y apoyo al pequeño Ander y su hermana Maialen.

La otra parte implicada, el Delegado Provincial de Atletismo de Ávila, Josue Aldudo, NO ha querido atender a la cadena COPE para contar su versión de lo ocurrido.

En un e-mail que publica el Norte de Castilla se puede leer la respuesta del delegado provincial de atletismo a la petición de Ander:

"El Control que se celebra el domingo, organizado por la Delegación de Atletismo, es un control federado NO adaptado para personas con discapacidad, tendrá que competir en las mismas condiciones que el resto de atletas. Ya se le permitió competir en otro control como medida excepcional. Cuando usted quiera podemos hacer una prueba adaptado, o para otro control poner pruebas adaptadas, pero en este no va a ser posible."