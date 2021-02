El Barraco acoge un final de etapa en La Vuelta 2021 como homenaje a sus ciclistas

El 29 de agosto la provincia de Ávila volverá a ser el epicentro del ciclismo con el final de la 15ª etapa de la Vuelta a España.

El Barraco acogerá la meta de la jornada en la ronda española, en la que es una nueva apuesta de La DIPUTACIÓN DE ÁVILA por el ciclismo para promocionar la provincia en la esfera nacional e internacional tras la enorme repercusión que tuvo la etapa de La Vuelta 2019 que discurrió íntegramente por tierras abulenses con final en Gredos.

Hoy en Deportes COPE Ávila el ciclista Carlos Sastre ha analizado el trayecto de esta etapa larga y con mucha montaña, ya que cuenta con 4 puertos, entre ellos 2 de primera categoría.

El presidente de la Diputación, Carlos García, y el alcalde barraqueño, José María Manso, han asistido a la presentación oficial del recorrido de La Vuelta 2021, que ha tenido lugar en Burgos, ciudad donde comenzará la prueba ciclista el próximo 14 de agosto. “Si hay un lugar, no ya de Ávila, sino de España, donde late el ciclismo, donde se vive a flor de piel, ese es El Barraco”, ha asegurado el presidente.

Carlos García ha explicado que la Diputación “quería aprovechar de nuevo el tirón del ciclismo, de La Vuelta y de Ávila para que el mundo vea nuestra provincia, y qué mejor manera que acabar la etapa en El Barraco. La sociedad necesita alicientes, necesita optimismo, y creemos que estar aquí y poner otra vez a nuestra provincia en el mapa del ciclismo internacional es una buena manera de ilusionar”. José María Manso se ha mostrado “muy agradecido, en nombre de todo el pueblo, a la Diputación y al presidente por hacer posible este sueño, ver cómo La Vuelta llega a El Barraco”. Será una ocasión inmejorable para rendir tributo a tantos deportistas de élite surgidos de la Escuela de Ciclismo Víctor Sastre, como Carlos Sastre (Escuchar entrevista), José Mª Jiménez ‘El Chava’, Paco Mancebo y Pablo Lastras, sin olvidar a otro grande del ciclismo barraqueño, como Ángel Arroyo.

�� Etapa 15 | Stage 15 ��



�� Navalmoral de la Mata > El Barraco ��

�� 193,4 km



���� Etapa larga y con mucha montaña. Cuatro puertos, entre ellos dos de primera categoría

���� A long stage with four mountain passes, with two 1st category climbs among them#LaVuelta21pic.twitter.com/Y5CCioqCl7