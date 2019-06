ZEPOROCK 2019. Entrevista con Manuel Muñoz

Un total de 17 bandas y dos DJs componen la ecléctica propuesta musical del festival ZepoRock con grupos de prestigio nacional y de denominación de origen la Mancha.

Se celebrará este fin de semana, 14, 15 y 16 de junio en El Toboso.

Anaut y The Sweet Vandals, cabezas de cartel, compartirán escenario con grupos como Beluga, The Gagarins, Shiva, Tears in Rain, The Niftys, Sugarcrush, Fuel Grass, Trío Bravo, James Vieco Band, La Vil Canalla o Mamita Papaya en una edición que por primera vez contará con tres escenarios · El festival rinde homenaje a la vida rural manchega en su vídeo promocional “Vente Pal Pueblo”. https://youtu.be/miy4BN9n7SI

Escucha la entrevista con Manuel Muñoz, uno de los organizadores.