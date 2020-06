1000 millones de euros, de los que 640 se blindan para invertir en infraestructuras sanitarias, doce capítulos y más de 60 apartados concretos que se resumen en tres grandes pilares: la consolidación de los servicios públicos, fortalecer el sistema sanitario y los servicios sociales. Este es el resumen del Pacto por la Recuperación de Castilla-La Mancha que ayer firmaron en el Palacio de Fuensalida el gobierno autonómico con los partidos del PSOE y Ciudadanos y la llamativa ausencia del PP que lo ha tachado de "Pacto de Palacio, con alfombra roja y de espaldas a la sociedad".

Hoy en el magazine "La Mañana de Herrera" en COPE CLM, lo analizamos con el vicepresidente del gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro.

"En otras crisis hubo recortes y paralización de infraestructuras. Nosotros haremos todo lo contrario"

"Es un documento donde se sientan las bases de lo que tiene que ser la recuperación social y económica de la región despues de esta crisis sanitaria. Hay tres líneas estratégicas, vamos a consolidar los servicios públicos y fortalecerlos, la sanidad, la educación y los servicios sociales. En otras crisis económicas, los servicios públicos fueron los que pagaron las consecuencias de la crisis. Hubo tremendos recortes, despidos de empleados públicos, paralización de las obras de los hospitales y otras infraestructuras educativas y aquí la apuesta es justo lo contrario".

Este Pacto pretende no dejar a nadie en la cuneta, especialmente a las personas más afectadas por la crisis sanitaria " Tenemos medidas para las familias más desfavorecidas, ayudas para el alquiler y repensar los Planes de Empleo y también tenemos una tercera línea de apoyo a las industrias, las empresas y los autónomos".

"Al PP se le invitó desde el primer momento. Ellos han decidido presentar sus propuestas en las Cortes"

No se puede obviar la ausencia del PP en este Pacto, Martínez Guijarro asegura que desde el principio se les invitó a formar parte de este acuerdo " La oferta de Pacto surge de una videoconferencia con los responsables de los tres grupos parlamentarios, con el señor Núñez, la señora Picazo y con el presidente del grupo socialista Fernando Mora y con el presidente de Castilla-La Mancha, yo mismo y algún miembro más del gobierno. Hicimos la oferta e inmediatamente recibimos documentos de Ciudadanos, recibimos aportaciones del grupo socialista y el problema es que desde ese día el PP no ha mandado ni una sola propuesta, a pesar de haber estado presumiendo permanentemente a través de los medios de comunicación que tenían 200 propuesta y les hemos pedido de manera reiterada que las pusiera encima de la mesa para poder discutirlas. En la última reunión que tuvimos nos dijeron que las habían registrado en las Cortes regionales.... Bien... pues si esa es la decisión pues cuando se vean en las Cortes, aquellas que salgan adelante las podremos ir incorporando. Pero yo creo que ese no es el planteamiento, creo que desde el primer momento deberían haberlas presentado para discutirlas e incorporarlas desde el inicio no a través del debate parlamentario".

"El PP tenía decidido desde el minuto 0 de las conversaciones que no iba a firmar este acuerdo"

El vicepresidente autonómico ha desconfiado desde el principio de la voluntad de acuerdo del PP "Inmediatamente después de hacer el anuncio de la oferta del acuerdo ya hubo responsables del PP que dijeron que no se iban a prestar a "blanquear" a Page, por lo tanto, tenían decidido desde el minuto 0 del inicio de las conversaciones que no iban a firmar el acuerdo y lo que han estado es poniendo excusas durante todo este tiempo".

"El Pacto está abierto y nos gustaría contar con el PP"

El Pacto está abierto y ahora hay que discutir las propuestas en diferentes mesas de trabajo, Guijarro reconoce que le gustaría que el PP se uniera " Sí, me gustaría porque la situación es complicada y necesitamos el esfuerzo de todos".

