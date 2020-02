Hoy tenemos que hablar de los problemas del campo. Estamos en la víspera de la manifestación que los agricultores y ganaderos de nuestro región han convocado para mañana a las 11:00 en Toledo, después de que la semana pasada se produjeran ya 14 manifestaciones en 5 comunidades autónomas. Hoy toca en Santander, mañana en Toledo y el miércoles en Madrid. (Si el ministro de agricultura, Luis Planas, no lo remedia, porque precisamente hoy ha convocado una mesa de diálogo para esta tarde con las organizaciones agrarias Asaja, Coag y Upa). Para hablar de la situación del campo en nuestra región, hemos invitado al Consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo.

EL QUESO MANCHEGO ESTÁ EN EL METRO DE PUERTA DEL SOL

Hablamos con el consejero, minutos después de presentar una nueva campaña de promoción del Queso Manchego en el metro de Madrid. Una campaña de la que ya hablábamos la semana pasadaen COPE con Antonio Martínez, el presidente de la D.O Queso Manchego. “La publicidad va a estar todo el mes de febrero en la estación del Metro de La Puerta del Sol en Madrid y es una forma más de dar a conocer un producto que para nosotros es esencial, probablemente es el producto más representativo de CLM. Queremos ir conquistando mercados y sobre todo nos interesa mucho el mercado nacional. Vamos a invertir en su conjunto, no solamente con esta actuación sino con más fórmulas de comunicación a lo largo de este mes y en el mes de marzo, unos 100.000 euros de recursos de la JCCM para que los consumidores distingan el producto, aprendan a valorarlo y seamos capaces de aumentar nuestra presencia en el mercado nacional que es clave para este producto”.

"Esta tarde nos reunimos en el Consejo Asesor Agrario de CLM para ver cómo podemos ayudar"

Nos centramos ahora en el malestar de los agricultores y ganaderos por muchos motivos, crisis de precios, aranceles americanos, Brexit, veto ruso y el recorte de las ayudas comunitarias que planean desde Bruselas, salario mínimo interprofesional. Mañana se manifiestan en Toledo. Usted esta tarde preside la reunión del consejo asesor agrario de la región. “ Sí efectivamente, son muchas cosas que coinciden en el mismo momento, precisamente la cuestión de los aranceles del gobierno de Trump tiene efecto en nuestros productos y por eso también la campaña del queso manchego y estamos trabajando también en el aceite y el vino para disminuir los efectos de estos aranceles y somos conscientes del problema de los precios que ha motivado la movilización del sector en el país y en el caso de CLM podemos hablar que en esta campaña hay dificultades en el sector del aceite y del vino y es donde tenemos que incidir. Esta tarde nosotros reunimos al consejo asesor agrario de CLM, (es una reunión que está planteada desde hace un mes). Y vamos a aprovechar para ver de qué manera podemos ayudar al sector, que tiene que recibir unos precios justos por su producción y lo tenemos que hacer juntos y yo estoy convencido de que vamos a llegar a un acuerdo con los agricultores y ganaderos siendo conscientes de que la problemática es nacional y desde luego las movilizaciones no se dirigen en este momento para pedir nada al gobierno regional”.

"No voy a estar en la manifestación"

Le preguntamos si mañana va a acompañar a los agricultores y ganaderos de CLM en la concentración convocada en Toledo a las 11:00 de la mañana. “No voy a estar en la manifestación. Entiendo que el consejero de agricultura no debe estar en ningún caso, entiendo que los que nos dedicamos a las responsabilidades públicas no debemos acudir a manifestaciones en defensa de los intereses del sector convocadas por las organizaciones agrarias. Yo cada día defiendo los intereses del sector, lo hago desde mi ámbito y creo que ellos reconocen que siempre defendemos el papel de los agricultores y ganadores y ponemos por delante sus intereses y creo que ellos deben hacerlo a través de esta manifestación y nosotros trabajando con la distribución, con los consumidores o convocando esta reunión del comité agrario. Cada uno en su lugar y creo que los políticos no deben estar en una manifestación como la de mañana”.

"Quiero dar las gracias a todos los participantes de la Mesa del Agua"

Por supuesto tenemos que hablar de la histórica reunión de la mesa regional del agua, celebrada el pasado viernes en Albacete. Buenas sensaciones “Sí, buenas sensaciones, yo salí desde luego con un planteamiento muy optimista de cara al futuro. Reunimos a 40 entidades que tienen algo que decir en materia de agua de la región y todas las fuerzas políticas. Y de todos percibí interés en llegar a un acuerdo en base a un documento de posición común que defienda los intereses de CLM. El documento ya está avanzado, trabajamos en él la legislatura pasada y en la próxima reunión de la Mesa del Agua que hemos convocado para el mes de marzo, podamos alcanzar una conclusión, poner clara las ideas y defender la posición de CLM entre todos”.

El Consero está planteando a corto plazo resolver el problema de los regantes del Alto Guadiana “En la mesa del Agua no podemos obviar que hay municipios de nuestra región que ahora se abastecen con agua subterránea y que lo van a poder hacer con agua superficial, de mayor calidad y que va a traer pareja la solución a la regularización de los pozos de las explotaciones prioritarias del Alto Guadiana. Hay que garantizar 50 hm3 de agua para la tubería manchega y de esa manera, no solo garantizar el abastecimiento humano sino regularizar los pozos y también es una prioridad poder anular el “Memorandum” de la señora Cospedal. Creo que se va a conseguir en estos años, pero hay que ser prudentes y esperar a que lleguen las conclusiones que van a beneficiar sin duda a los ciudadanos de CLM".

