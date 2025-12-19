Villaseca de la Sagra arranca la temporada taurina con una corrida benéfica: mano a mano Gómez del Pilar y Juan de Castilla con toros de Cuadri

La localidad toledana de Villaseca de la Sagra ya tiene todo preparado para dar comienzo a su temporada taurina de 2026. Será el próximo 21 de marzo con la celebración de la cuarta edición de su corrida benéfica, un festejo que enfrentará en un mano a mano a los diestros Gómez del Pilar y Juan de Castilla con toros de la legendaria ganadería de Cuadri.

Una cita del gusto de la afición

El alcalde de la localidad, Jesús Hijosa, ha destacado que se trata de una corrida "muy del gusto del aficionado de Villaseca, una corrida con entidad propia". Según ha explicado, el cartel cuenta con "dos toreros especialistas en este encaste, muy curtidos en estas batallas" que llegan con la máxima ambición al inicio de la campaña.

Un fin benéfico por encima de todo

Por encima del interés taurino, el regidor ha subrayado el propósito solidario del evento. El objetivo es recaudar fondos para el proyecto de Inmunoterapia Avanzada de la Fundación Oncohematología Infantil. "Que el mundo del toro sea solidario es todavía mucho más bonito y más atractivo", ha afirmado Hijosa.

En este sentido, el alcalde ha querido agradecer el "esfuerzo importantísimo" realizado por todas las partes implicadas. "Tengo que agradecer tanto a los matadores como a los ganaderos, que han hecho un esfuerzo importantísimo para que esto sea viable", ha señalado. Según Hijosa, los toreros participan de forma prácticamente desinteresada y la ganadería de Cuadri ha aplicado una "rebaja muy importante" en un "corridón" de toros muy parejo al que lidiará en Madrid.

Entradas y Fila 0 para colaborar

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa, las entradas ya están a la venta. Se pueden adquirir de forma presencial en el Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra, en horario de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes. También está habilitada la venta online a través de un enlace en la página web del consistorio en toros.villaseca.es.

Además, para todas aquellas personas que no puedan asistir pero deseen colaborar con la causa, se ha dispuesto una Fila 0. Las donaciones se pueden realizar a la cuenta de la Fundación Oncohematología Infantil en el Banco Santander con el IBAN: ES78 0049 3281 6828 1426 5446.