VÍDEO.-Las Mujeres Down también tienen mucho que decir en este 8-M

La Federación de Síndrome de Down de Castilla-La Mancha, que integra a asociaciones de cada una de las provincias a excepción de Albacete, ha grabado un vídeo en el que las protagonistas son ellas: las mujeres Down que tienen también mucho que decir en esta sociedad y en un día como hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Un vídeo que está dentro de la campaña denominada “Las mujeres con Síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales, cuentan y nos cuentan”. Un proyecto puesto en marcha por esta Federación y financiado por el Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha.

A lo largo de la grabación estas mujeres nos cuentan que están felices por ser mujer, por ser Down, pero también reconocen que, aún con los mismos derechos, tienen más esfuerzo que hacer.

“Me siento muy bien, segura de mí misma” dice Claudia.

Esa es la tónica general. Frases como “me siento feliz”, “yo, muy contenta, me siento orgullosa de ser mujer”, “yo, de maravilla. Estoy contenta y ya está”.

Alguna de ellas va más lejos y cuenta que “Me miro al espejo y veo a una mujer valiente y con coraje”

Otra asegura que “es muy bonito tener Síndrome de Down”

Raquel afirma que “soy igual que el resto”

En el vídeo también aparecen mujeres que hablan de ellas: “las mujeres con Síndrome de Down creo que aportan mucha sabiduría y mucha coherencia a todo tipo de luchas que hay hoy en día. Un poco de aire y de felicidad y evidentemente mucha, mucha, mucha fortaleza”.

“Fuerza, energía y sobre todo aportan diversidad”

“Lo que me aportan a mí como persona y creo que pueden llegar a aportar a la sociedad es constancia, esfuerzo, superación, sacrificio, son mujeres que tienen objetivos a corto y a largo plazo y que no paran hasta que no lo consiguen”

Por su parte desde la Federación de Síndrome de Down de Castilla-La Mancha manifiestan estar felices por poder desarrollar este proyecto. “Nos interesa porque nos importa y nos interesa porque creemos en la igualdad de género, creemos en el poder y la fuerza que tienen las mujeres con síndrome de down y otras discapacidades intelectuales”

El compositor talaverano, Borja Murel, es el autor de la canción titulada “Más bonita que cualquiera”.