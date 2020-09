"No es verdad que en el Centro de Salud se diga a los pacientes que no vayan al Hospital de Ciudad Real"

Bolaños de Calatrava seguirá confinada otros 14 días más. Sanidad ha tomado la decisión tras comprobar que la evolución de los contagios no mejora en esta población de Ciudad Real. Desde el 31 de agosto hasta el 13 de septiembre se han declarado un total de 372 casos.

En "Herrera en COPE CLM" hemos hablado con el alcalde, Miguel Ángel Valverde que lamenta que el presidente regional Emiliano García-Page no les haya dedicado ni un momento de atención, a pesar de ser la única población de la región que está confinada.

Por otra parte, el malestar del edil es palpable tras comprobar que las autoridades sanitarias no permitían a los alumnos de Bolaños asistir a sus clases en centros educativos de fuera de la población.

El alcalde reconocía que lo mas doloroso de todo está siendo la negativa del Hospital de Ciudad Real para atender a los vecinos " El delegado de sanidad me lo justificaba asegurando que sólo ocurría en las citas que debido a sus patologías se podían aplazar, pero hemos comprobado en algunos casos, con patologías más graves que no ha sido así. La situación está causanco mucha incertidumbre e indignación entre los habitantes y me consta que muchos han presentado denuncias. Si es necesario, que les hagan el PCR antes de ir a la consulta o a hacerse una prueba, pero no se pueden aplazar citas".

"Si Sanidad ha decidido que no se puede atender a los vecinos de Bolaños en el Hospital de C.Real, que lo digan, pero que no se justifiquen culpando a los médicos del Centro de Salud"

El enfado del edil va dirigido sobre todo al delegado de Sanidad en Ciudad Real " Lo peor de todo es que el delegado de sanidad me dijo a mí personalmente y lo ha dicho en unas declaraciones, que esta medida la habían pedido los profesionales del centro de Salud de Bolaños y tengo que decir que esto no es cierto, es totalmente falso. La coordinadora del Centro de Salud me ha pedido que lo haga público porque está generando un malestar contra los médicos de Bolaños. Además están trabajando en condiciones casi infrahumanas. En una plantilla de 7 solo están 3 trabajando con horarios de hasta 13 horas. Tenemos que ser sinceros y leales y si Sanidad ha tomado la decisión de no atender a los pacientes de Bolaños que lo digan y que no se justifiquen culpando a los médicos del Centro de Salud".

