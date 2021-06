"Vengo a devolver la ilusión al PP en la provincia de Toledo, con un proyecto en el que caben todos"

En menos de un mes, Carlos Velázquez, tomará las riendas del PP en la provincia de Toledo, en sustitución de José Julián Gregorio.

Es el único candidato que se ha presentado en consenso con el partido a nivel regional y nacional.

El 11 de julio es el día elegido para celebrar el Congreso Provincial del PP en Toledo, es el último de los Congresos provinciales de CLM. Un día antes se celebrarán los de Cuenca y Guadalajara.

En “Herrera en COPE Toledo” hemos hablado con el ex alcalde de Seseña.

Después de casi 3 años alejado de la primera línea política, Carlos Velázquez vuelve con más ilusión que nunca para renovar el partido en la provincia de Toledo.

Ilusionado y animado por cientos de militantes decidió dar el paso a los pocos días del anuncio de la celebración de los Congresos provinciales en Castilla-La Mancha que hubo que paralizar por la pandemia “Es verdad que ellos me animaron pero yo me he dejado animar porque aunque he estado durante dos años dedicado a mi familia y mi trabajo, he seguido en contacto con los compañeros de partido y con la actualidad que me rodea. He tenido apoyo de compañeros de todos los puntos de la provincia que me trasladaron la necesidad de volver a ilusionar el partido en Toledo”.

"Hemos demostrado en Toledo, que más allá de la tan comentada foto de la unidad, podemos construir una unidad inquebrantable"

Entiende el morbo que puede despertar su candidatura, tras perder las primarias contra Paco Núñez, actual presidente del PP en Castilla-La Mancha y ante la tradicional división del PP en la provincia de Toledo “ En los partidos políticos, como ocurre en todas las colectividades formadas por personas en las que se puede aspirar a cierto poder y hay más de una persona que aspira a liderar esa organización pueden surgir fricciones. Pero estoy encantado de que hayamos demostrado en el partido en Toledo (no solamente con la tan comentada foto de la unidad) la voluntad individual de cada una de esas personas para construir esa unidad día a día. De ser un partido de una unidad inquebrantable. No es el proyecto de Carlos Velázquez es el proyecto de todas y cada una de las personas que crean que tienen algo que aportar”.

En cualquier caso, tiene claro que es su obligación renovar el PP en Toledo “Tenemos que poner el partido a punto y en la medida de las posibilidades siendo reflejo de la sociedad. Desde este punto de vista también tengo la plena convicción de que no sobra nadie”.





"La distancia me ha ayudado a valorar que hay que escuchar a todos los compañeros"

El tiempo que ha estado apartado de la política le ha ayudado a ver las cosas con distancia y a ser más objetivo “me ha ayudado a ver las cosas desde otro punto y escuchar a los compañeros. De hecho una de las bases del proyecto que quiero construir se basa en una escucha activa. Los actos que he hecho para pedir avales y los que ahora comenzamos en la campaña, aunque sea el único candidato los voy a aprovechar para escuchar a los afiliados de cada uno de los pueblos de la provincia de Toledo”.

"Paco Núñez se está dando una auténtica paliza escuchando a todos los colectivos por toda la región. Admiro esa capacidad de trabajo"

Precisamente esta postura de escuchar y hablar con todos y su capacidad de trabajo es lo que más admira de su ex rival Paco Núñez “ Tenemos a un presidente que se está recorriendo la región, como nunca se ha hecho. Y sobre todo que se está escuchando a todos los colectivos. Se está dando una auténtica paliza y está encantando. Pero además todo lo que le dicen lo traslada al gobierno. La sociedad lo está poniendo en valor y ahí están las encuestas”.

"Alguna vez he podido decir que me gustaría ser alcalde de Toledo, pero le aseguro que lo que ahora me quita el sueño son los 204 pueblos de la provincia de Toledo

En alguna ocasión y de forma privada el candidato no ha escondido su ilusión por ser alcalde de Toledo, la ciudad que le vio nacer “ Toledo es la ciudad más bonita del mundo y es verdad que alguna vez lo he podido decir porque yo he sido alcalde de una ciudad que no era la mía, aunque fuera mi ciudad de adopción y medio en serio , medio en broma he dicho que estaría bien ser el alcalde de tu pueblo. Pero en estos momentos le puedo asegurar que lo que me quita el sueño son los 204 pueblos de la provincia de Toledo y de verdad le digo que por mi cabeza solo pasa ser el presidente provincial a partir del 11 de julio y por eso a partir de esta semana voy a volver a recorrerme la provincia para escuchar a todos aquellos que sientan y piensen que tienen algo que aportar a este proyecto”.