La velocidad, junto con las distracciones y el alcohol principales causas de siniestros viales

Una gran parte de los siniestros de tráfico que se producen en nuestras ciudades y carreteras se pueden relacionar directamente con la velocidad excesiva o inadecuada, que aunque parecen lo mismo, no lo son. La velocidad excesiva es cuando superamos los límites de velocidad establecidos por las señales verticales u horizontales y la velocidad inadecuada, es aquella en la que el conductor, no adapta la velocidad a las condiciones de la vía (firme en mal estado, mojado/hielo, caminos terrizos), del tráfico (circulación en caravana), del vehículo (frenos, neumáticos, amortiguadores) o del propio conductor (fatiga, sueño, alcoholemia, etc), y que en alguna situación, no tiene porque superar los límites de velocidad.

El teniente Adolfo Ros nos cuenta los factores determinantes por las que la velocidad excesiva o inadecuada repercute en la seguridad vial.

