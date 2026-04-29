Veintiuno lleva el alma de Toledo a su música con su nuevo single "Troya"

Veintiuno, el grupo de pop rock alternativo originario de Toledo, se ha consolidado en la escena indie española gracias a sus letras emocionales y un sonido que conecta de forma cercana con el público. La banda, compuesta por Diego Arroyo (voz y guitarra), Pepe Narváez (batería), Rafa Pachón (guitarra) y Yago Martín (bajo), ha presentado recientemente su nuevo single, "Troya", lanzado el pasado viernes. El Grupo ha ofrecido en directo UN ACÚSTICO en directo en los estudios de COPE Toledo. Todo un lujo. Para escucharlo pincha en la foto de portada.

Toledo como escenario principal

Con sus últimos lanzamientos, la banda ha querido rendir un homenaje a su ciudad. Diego Arroyo explica que era algo que querían hacer "desde hace años, que era realizar y grabar vídeos aquí y poner en valor algunas cosas que hay en la ciudad que creemos que no tienen tanta visibilidad como a nosotros nos gustaría". El objetivo es que estos trabajos sean recordados como "los singles que hemos sacado más vinculados a la ciudad".

Para ello, han elegido emplazamientos emblemáticos de Toledo que no siempre están en el foco principal. Han grabado en la sala capitular del Ayuntamiento, en la Mezquita de Tornerías, en un hostel y en la Hacienda del Cardenal, mostrando un fuerte compromiso con el patrimonio local.

La mitad de VEINTIUNO en el directo en los estudios de COPE Toledo

El origen del nombre y de la banda

El curioso nombre del grupo, Veintiuno, proviene de una leyenda urbana sobre el peso del alma. Según explica Arroyo, se basa en un médico que "pesó a personas justo antes y justo después de morir para intentar demostrar la existencia del alma, y acabó concluyendo de una manera un poco sui géneris, que el alma pesaba 21 gramos". Los miembros de la banda se conocieron en la escena musical de Toledo, coincidiendo en locales y salas con sus anteriores formaciones.

Se trata de una leyenda urbana que habla de un experimento médico que dijo que que el alma pesa 21 gramos" Diego Arroyo Vocalista y guitarra

Desde sus inicios, Veintiuno ha apostado por un pop moderno con influencias del indie y el rock, combinando melodías con historias personales y sentimentales. Cuentan con álbumes como Gourmet, El Arte de perder y La Balada del delirio y equilibrio. Aunque Diego Arroyo es el compositor principal, el proceso está abierto a todos: "En el momento que alguien traiga otra, este está abierto", asegura.

Gira, festivales y nuevos proyectos

Actualmente, nos cuenta Pepe Narváez, "la banda se encuentra en un pico de trabajo, compaginando la promoción de "Troya" con grabaciones en el estudio". La temporada de conciertos y festivales arranca este fin de semana y se extenderá hasta noviembre. Sus próximas paradas incluyen Murcia, Toledo el 8 de mayo y Bilbao, donde abrirán los dos primeros conciertos de la gira de La Oreja de Van Gogh.

Sufrir antes del concierto, yo sufro mucho, por ejemplo" Diego Arroyo Vocalista y guitarra

A pesar de la intensidad, el sentimiento es positivo, aunque Arroyo confiesa que sufre antes de los directos: "Sufrir antes del concierto, yo sufro mucho, por ejemplo". El objetivo principal para ellos es simple: "Disfrutar mucho esto y que lo malo no lo empañe". Esta filosofía refleja la pasión de unos músicos que se definen como "locos de la música y del directo" y que han logrado convertir la mezcla de emociones en una experiencia positiva.