"No vamos a permitir ningún despido en Airbus. Podemos tener semanas de 4 días de trabajo como en Alemania"

UGT FICA CLM rechaza los 283 despidos que Airbus comunicaba ayer para la planta de Illescas (Toledo), lo cual supone una destrucción de empleo del 36% de la plantilla actual y se suma a otros 455 despidos en Getafe y 151 en Puerto Real en las divisiones de aviones civiles y de defensa y espacio.

UGT apuesta por negociar con la dirección y alcanzar acuerdos, según nos ha contado en COPE el responsable de la sección sindical de UGT en Airbus Ilescas, Miguel Ángel Regidor "Antes de realizar este anuncio, la empresa debería haber negociado con los sindicatos y agotar todas las medidas de flexibilidad que tenemos en convenio, incluso lo que son las propias prejubilaciones y también las bajas incentivadas...".

"Se pueden proponer semanas de trabajo de 4 días como en Alemania o jornadas de 22 horas, pero no echar a la gente a la calle"

Según Regidor la empresa tiene pensado ir despidiendo a casi 900 personas hasta 2021 "Lógicamente nosotros no les vamos a dejar porque también se pueden proponer semanas de trabajo de 4 días como tenemos en Alemanía o en Francia, jornadas de 22 horas, es decir, todo lo que sea reducir jornada y no echar a la gente a la calle estaríamos dispuestos a sentarnos a negociar, pero no podemos consentir como sindicato y como parte social, que salga nadie por la puerta. Eso es intolerable".

"Saldremos a reivindicar nuestros derechos"

UGT FICA se ha reunido hoy para decidir un calendario de movilizaciones inminente con el fin de exigir no solo a la empresa, sino también al Gobierno de España, el mantenimiento del empleo y la viabilidad de toda la cadena de suministros y del sector aeroespacial en nuestro país "Vamos a ir viendo, según vayan las negociaciones, habrá un calendario de movilizaciones para salir y reivindicar nuestros derechos".

ESCUCHA LA ENTREVISTA