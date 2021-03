FM Logistic, no va a ser la única empresa de La Plataforma Central Iberum, (uno de los mayores logísticos de España), ubicada en Illescas, que va a colaborar con el ayuntamiento del municipio para ofrecer formación y posiblemente un empleo a los participantes de los Talleres de Formación del consistorio, que previamente podrán hacer sus prácticas en este centro.

Hablábamos con el alcalde de Illescas, José Manuel Tofiño (Pincha aquí para escuchar la entrevista) sobre el convenio firmado ayer mismo con esta multinacional logística y nos adelantaba que a finales de esta semana o principios de la que viene se volverá a firmar un convenio con otra gran empresa “ayer mismo me lo confirmaban. Es una muy buena noticia, todavía no puedo desvelar qué empresa es...”. Nos descartaba Amazón, Michelín o Toyota, pero no olvidamos que hay otras empresas como Airbus, Hexcel o Seur.

Otra gran empresa seguirá los pasos de FM Logistic para ofrecer formación y empleo

Y mientras tanto las empresas siguen acudiendo a Illescas atraídas por las grandes ventajas que ofrecen este polígono industrial “Mountpark está buscando suelo para hacer una tercera nave, (las dos que tenía ya las tiene alquiladas a XPO y Carreras) y poder alquilarla a una tercera empresa que quiera venir a Illescas”.

"Antes de finalizar el mes de abril se pondrá la primera piedra de otra empresa"

Sorprende que el alcalde achaque sólo un problema a este centro logístico “el grave problema que nos estamos encontrando es que cada vez hay menos espacios de grandes dimensiones y habrá una mayor dificultad para las multinacionales”.

Aún así, a finales del mes de abril habrá nuevas sorpresas “Seguramente antes de finalizar el mes de abril se ponga la primera piedra de otra empresa. Esto no para”.

"Lo que ahora necesitamos son zonas residenciales para ofrecer viviendas alquiladas a los trabajadores"

Sin duda esta plataforma logística ha beneficiado a Illescas y lo seguirá haciendo. Sin ir más lejos, José Manuel Tofiño busca ahora emprendedores que quieran invertir en realizar zonas residenciales “Se ha notado en el municipio y en toda la zona. Los pisos de alquiler están casi todos ocupados y ahora sería conveniente que se construyera zonas residenciales con pisos de alquiler porque aunque más del 80% de los empleos son nuevos, hay otros trabajadores que llegan de otros puntos de España y necesitan un lugar donde vivir”.