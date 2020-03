El obligado confinamiento puede llevarnos a una aburrida rutina en la que ya no sabemos qué hacer. La empresa Get Brit,! que gestiona más de 250 escuelas municipales de idiomas de toda España, ha cerrado sus puertas para la formación presencial pero ha abierto una plataforma on line para continuar con las clases regladas para todos sus alumnos ampliando contenidos extras y de carácter gratuito para todos aquellos que encuentran en esta situación una oportunidad para mejorar su nivel de inglés y entretenerse de una manera divertida. Además puedes ganar una tablet participando en el concurso de fotografía. Desde los dos añitos y ¡sin límite de edad!

"Con motivo de la medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno de España, get brit! suspende la actividad docente presencial en las Escuelas Municipales de Idiomas, en el Learning Centre de Toledo así como las actividades extracurriculares que imparte en diferentes centros educativos durante los próximos 15 días.

De esta manera, get brit! se suma a las medidas aconsejadas por las diferentes autoridades sanitarias y gubernamentales con el fin de garantizar la salud de todos nuestros alumnos y sus familiares así como la de nuestro claustro de profesores.

No obstante desde get brit! continuaremos con nuestra labor de enseñanza de idiomas a través de la plataforma get brit! e-learning, a la que todos nuestros alumnos pueden acceder a través de un usuario y contraseña que hemos creado para este momento excepcional y les dirige a actividades programadas para su nivel formativo y continuar así con la programación académica del curso actual.

Deseamos retomar nuestra actividad docente presencial cuanto antes y volver a la normalidad diaria una vez que las autoridades sanitarias y gubernamentales levanten las medidas adoptadas en este periodo extraordinario.

Desde get brit! aprovechamos la ocasión para desearles mucho ánimo y les emplazamos a volver a vernos de nuevo."