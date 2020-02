"Una deuda del Estado no se puede convertir en un préstamo"

“Decepción” es la palabra, tras la reunión, el pasado viernes, del Consejo de Política Fiscal y Financiera. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero ha dicho que no se compromete a devolver los 2.500 millones de euros que debe a las comunidades autónomas de la liquidación del IVA de 2017. A CLM se la debe 135 millones de euros.

"Una deuda que corresponde pagar al Estado se convierte en un préstamo que nos concede el Estado. Esta no es la solución"

Hablamos con Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Hacienda y Administraciones Públicas que reconoce que es un dinero que ya estaba contabilizado y presupuestado y que probablemente habrá que retrasar ciertos proyectos “Efectivamente es un dinero que pertenece a los ciudadanos de Castilla-La Mancha y que de no percibirlo hay que replantearse algunos asuntos, sobre todo los que se refieren a la ralentización de determinadas decisiones de gasto que ya habíamos adoptado y en ese sentido estamos decepcionados en cuanto a la solución que se nos ha ofrecido desde el Ministerio de Hacienda que consiste en una deuda que corresponde pagar al Estado y se convierte en un préstamo que nos concede el Estado. Yo creo que no hace falta ser técnico en la materia para entender que la solución no era factible”.

No entienden la negativa del gobierno nacional. “Yo no entiendo esta medida. Esto es muy sencillo, se nos debe un dinero que se nos descontó en el 2019 y por lo tanto la única vía de solución es que se nos haga efectiva y no a través de fórmulas extrañas como la de solicitar un préstamo, aunque sea a coste cero y desde luego no aumentar el endeudamiento que de por sí ya es alto en esta comunidad autónoma".

La Ministra Mª Jesús Montero les ha ofrecido moderar el déficit y fijarlo en un 0,2% del PIB para 2020 “Lo que reclamamos es la misma solución que tenían prevista para 2019, cuando no pudieron aprobar los presupuestos, que lo hagan en 2020”.

"Si no se soluciona el problema, no habrá más remedio que ir a los tribunales"

El presidente Emiliano García-Page ha exigido que se les pague la deuda, incluso acudiendo a los tribunales si el ejecutivo de Sánchez no ofrecía una solución. Le preguntamos al consejero qué va a ocurrir ahora ante la negativa a pagar del gobierno de Pedro Sánchez: “Hay dos vías, que es la técnico-jurídica y nosotros ya hemos dado instrucciones al gabinete jurídico para que estudie las medidas que hay que adoptar y la segunda, que me gustaría pensar que no está agotada, es la solución política, en el sentido que desde el punto de vista del diálogo podamos recuperar el dinero que nos pertenece, pero si no es así, imagino que no habrá más remedio que ir a los tribunales”.

"CLM está infrafinanciada, es importante que el nuevo modelo financiero tenga en cuenta las características de nuestra región"

También hubo tiempo para hablar de la reforma de la financión autonómica “También lo discutimos y le hemos dicho al gobierno que es un asunto de máxima importancia porque CLM está infrafinanciada y queremos que el nuevo modelo financie los costes que tenemos en CLM al prestar los servicios de educación, sanidad teniendo en cuenta nuestra superficie, la estructura de la población y el despoblamiento al que tenemos que hacer frente con el nuevo modelo de financiación autonómica”.