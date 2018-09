PP e IU tumban la moción del PSOE que pedía un Hyperloop para ir de la estación del tren a la del AVE

Los votos en contra del PP y de IU han tumbado este miércoles en el Pleno del Ayuntamiento de Cuenca la moción presentada por el PSOE que pedía que Cuenca se adhiriera al proyecto de Virgin Hyperloop One y planteaba incluso la propuesta de instalar un prototipo en fase de pruebas para unir los cuatro kilómetros de distancia que separan la estación del tren convencional y la del AVE. El Grupo Municipal Ciudadanos se ha abstenido en la votación, según informa "Voces de Cuenca".

El concejal socialista que ha defendido la propuesta ha sido Jesús Neira, que ha señalado este esta moción parte de otra que se aprobó en el Ayuntamiento de Cuenca hace meses para pedir la instalación de una de las fábricas de Tesla que finalmente se ha decidido que vaya a Alemania. En su argumentación, ha señalado que "Tesla trae como modelo ambición, confianza en nuestras posibilidades de cara a un futuro que se nos escapa de las manos, creatividad, riesgo y siglo XXI". "No hay que tener miedo al fracaso, porque es lo único que tenemos garantizado", ha indicado.

El socialista ha reconocido que "es una tecnología tan novedosa que no existe, hay que desarrollarla", y ha apuntado que "ahora que el proyecto está en cuestionamiento es cuando tenemos la oportunidad de postularnos como ciudad. Luego cuando ya esté activo no la tendremos".

Por el Grupo Popular, el concejal Carlos Navarro ha calificado de "mofa" la respuesta de la ciudadanía a la moción socialista, que ha calificado como "ocurrencia de verano". Además, ha calificado la propuesta socialista como una "pérdida de tiempo que no va a llegar a ningún sitio", y ha pedido la retirada de la misma "para después traerla más trabajada, con más argumentos para que la podamos apoyar".

IU por su parte ha votado en contra de la moción argumentando que "tiene pros y contras, y para IU han pesado más los contras", citando en este apartado "el coste o las incertidumbres que hay sobre esa tecnología. Desde IU creemos que hay que agarrarse como un clavo ardiendo a cualquier cosa que pueda mejorar la vida de los ciudadanos, pero esto está muy en pañales", ha sentenciado la edil Ana Cruz. Además, ha subrayado que "si hay una forma efectiva de unir las estaciones es sin lugar a dudas con transporte público".

El Grupo Municipal Ciudadanos se ha abstenido en la votación, aunque durante el debate su portavoz se ha mostrado bastante crítica: "entre el metro-túnel propuesto por el alcalde y el hyperloop del PSOE, Cuenca va a parecer un parque de atracciones. Me recuerda al monoraíl de Los Simpsons. No dejan de vender ilusiones de las que los ciudadanos ya están cansados". Además, ha recordado "el voto en contra del PSOE cuando desde Cs hicieron una propuesta de instalar cargadores eléctricos para coches criticando a Tesla porque sus baterías eran las más contaminantes". "No podemos apoyar una moción onírica, y como tampoco es un perjuicio, nos vamos a abstener", ha afirmado Amores.

A las declaraciones de Cs ha respondido el alcalde, Ángel Mariscal, indicando que "esa propuesta no era mía, sino de un grupo independiente que me la presentó y yo la trasladé a la ciudadanía". También Jesús Neira, que ha señalado que "en aquella moción desde Cs Cuenca se defendió la ciudad de Valencia, al igual que en la moción de hoy han defendido las bondades de Antequera".