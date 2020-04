El Doctor Andrés Barriga no ha dejado de atender a sus pacientes en ningún momento y eso que tampoco se ha librado del coronavirus. Aún sigue recuperándose pero ha tenido fuerzas para atender de forma gratuita y ayudado por el resto de traumatólogos de HM IMI Toledo a más de 500 pacientes desde que empezara el Estado de Alarma "Cuando las autoridades sanitarias suspendió las actividades programadas que no fueran urgentes, sentía que debía ayudar. No podía hacer la labor de los internistas volcados en luchar contra el COVID-19, pero se me ocurrió que podía atender a través de una página de internet a todas aquellas personas que no podían acceder a ninguna consulta. Pensé que iban a ser pocos, pero al cabo de unos días, tenía consultas no sólo de Toledo, sino de toda España y fue cuando mis compañeros de HM IMI me echaron una mano".

"Nos hemos dado cuenta que podemos solucionar muchos problemas de forma telemática"

Desde el primer momento el Policlínico HM IMI Toledo ha mantenido abiertas sus puertas para los casos graves y las urgencias de los pacientes, pero es ahora cuando se abre una nueva fase para atender a todos los pacientes que lo necesiten: "Lo vamos a hacer de forma telemática, o bien por teléfono o por videollamada. Si los pacientes necesitan alguna prueba diagnóstica, se la haremos, y si es necesario que le vamos personalmente les citaremos en HM IMI Toledo con todas las medidas de protección".

Habrá que esperar un poco más para las operaciones quirúrgicas "Hay que tener en cuenta que los hospitales de Toledo siguen teniendo casos de coronavirus, si el caso no es grave, habrá que esperar quizá hasta junio para poder intervenir en los casos no urgentes. Pero por supuesto las urgencias siempre serán atendidas".

El teléfono directo para contactar con traumatología de HM IMI Toledo es el 925 23 75 10

Escucha la entrevista con el Dr. Andrés Barriga