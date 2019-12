"El trasvase Tajo-Segura está sentenciado a desaparecer en dos o tres años"

Despedimos el año 2019 haciendo balance con la portavoz del gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández que lo primero que destaca es que la región ha sido pionera en muchos aspectos importantes de la sociedad. “Castilla-La Mancha ha sido punta de lanza en muchas iniciativas sociales. Desde la propia Ley de Protección y Derecho garantizado a las personas con discapacidad , pasando por la ley para sociedad libre de violencia de género y que han servido como ejemplo a nivel nacional para traer más justicia y más igualdad a toda la sociedad".

Lo cierto es que en un país revuelto, sin gobierno durante meses, Castilla- La Mancha destaca por su estabilidad: “Además dentro de un panorama nacional convulso, la mayoría absoluta en nuestra región ha provocado cierta tranquilidad y seguridad y nos ha permitido aprobar 6 leyes en 6 meses y tener otras tres en puertas, pero también seguir batiendo récords en materia de exportaciones, se siguen abriendo empresas. Hoy hay once puntos menos de desempleo que en 2015”.

"Page siempre ha hablado claro, aunque haya despertado en alguna ocasión duras críticas"

El presidente Emiliano García-Page se ha convertido en este año en protagonista de declaraciones que han escocido a los separatistas e incluso a sus colegas de partido en otras comunidades “ Emiliano tiene meridianamente claro que para defender a CLM y la igualdad entre todos los españoles hay reflexiones que han despertado críticas que a veces han sonado duras y otras pedagógicas, pero siempre ha defendido la igualdad de oportunidades de todas las personas con independencia de donde vivan y las declaraciones que hacemos desde CLM tienen que ver con la garantía y la igualdad de toda España".

"El trasvase está sentenciado en 1, 2 o 3 años a desaparecer"

“A mi me parece que el trasvase Tajo-Segura está sentenciado prácticamente en uno, dos o tres años a desaparecer.. es evidente que tiene que primar el sentido común y la solidaridad que también le pedimos al Levante y a Murcia que hasta ahora han vivido una situación privilegiada porque han podido hacer uso de un agua que nosotros solo vemos pasar y si no es la solidaridad y el sentido de la justicia lo que contribuya a que nos sentemos y acordemos a nivel nacional un acuerdo justo solidario y sostenible pensando en las generaciones venideras, pues será la vía de los hechos. Y es que el Tajo no da más de sí".

“El deseo para el 2020 para todos los castellano-manchegos es que haya más justicia, más igualdad y más solidaridad y que sepamos estar a la altura de las circunstancias desde la clase política”.