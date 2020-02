El Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel pide socorro. Sólo está encharcado el 4% de las 1.750 hectareas que tiene. Tanto vecinos, como partidos políticos, se han unido para buscar una solución.

El problema es la sequía, que ya dura 6 años y la sobreexplotación agrícola de la inmensa masa de agua subterránea conocida como acuífero 23 y de la zona del Alto Guadiana.

El pasado mes de octubre la Comisión Mixta de Parques Nacionales de CLM reclamó un trasvase de 20 hm3 del Tajo. Es la primera vez que en 10 años piden agua del Tajo , un trasvase que de momento sigue encima de la mesa.

"Es fundamental el trasvase de 20hm3 del Tajo a las Tablas por la tubería manchega. Así llegaría el 100%"

Ayer mismo se reunía el Patronato de las Tablas de Daimiel, que avisaban de que sin aportes de agua los episodios de incendio de turbas podrían producirse a principios de verano. Hablamos con el presidente del patronato de las Tablas de Daimiel, Esteban Esquinas: “El trasvase está solicitado y hemos dado un empujón desde el patronato para que el ministerio lo retome porque tampoco está denegado, aunque no está tomado en consideración, de ahí la propuesta del patronato de instar al ministerio a que lo ponga en marcha cuanto antes”.

Entre las medidas adoptadas está la iniciativa de la Confederación Hidrográfica del Guadiana de poner en marcha un Plan Especial de Control de Pozos de los que se extrae agua para riego. Con dicho plan, el Ministerio para la Transición Ecológica quiere controlar el uso del agua y detectar las irregularidades a lo largo de los 5000 kilómetros cuadrados por los que se distribuye el Acuífero 23, un control que se hará mucho más intenso en la zona de influencia del parque.

Existe otra opción que es abrir los pozos de recarga , (una serie de sondeos que gobierno nacional llevó a cabo en 2009 cuando se produjo la autocombustión de las turbas en el subsuelo del parque). "La contemplamos como una medida preventiva y complementaria para evitar la autocumbustión de las turbas, pero en ningún caso creemos que por sí sola, pueda garantizar la conservación del ecosistema acuático y además se debe hacer con toda la cautela del mundo porque sería hacer una extracción del propio acuífero y se incrementa el déficit hídrico del propio acuífero”

"Si no llega agua el Parque se secará completamente en verano y comenzarán a arder las turbas"

“Si no se toman estas medidas coyunturales, fundamentalmente la derivación de agua del trasvase del Tajo a las Tablas por la tubería manchega, posiblemente a mediados de verano , el Parque estará completamente seco y si esto pasa la posibilidad de que las turbas se vuelvan a incendiar es altísima, por no decir segura. Aunque es cierto que con la puesta en marcha de los pozos de recarga se podría evitar la autocombustión, pero no el objetivo de recuperar las Tablas”.

