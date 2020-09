Muchos jóvenes castellano-manchegos tuvieron que buscarse la vida y salir de España buscando un trabajo, después de terminar sus carreras universitarias. Es lo que le ocurrió a Paula Pérez. Esta albaceteña terminó la doble licenciatura de AD y Derecho en el 2012, justo en el peor momento de la crisis española. "Era muy complicado encontrar trabajo y siempre había querido irme al extranjero y aprender idiomas y decidí irme a Inglaterra a trabajar".

"A los cinco años de trabajar en Londres, me planteé volver a mi tierra"

Tras cinco años trabajando en Londres en una multinacional llegó el momento de plantearse si su futuro iba a estar en ese país o iba a regresar a casa. Sin embargo, la falta de trabajo la seguía frenando... hasta que un día, en una visita a sus padres en Albacete se entera del Plan de Retorno del Talento, puesto en marcha por el gobierno de CLM "Decidí buscar una segunda oportunidad en mi país y en una visita a mis padres me acerqué a una oficina de empleo en Albacete y me hablaron de este Plan".

El Plan de Retorno del Talento, ha permitido el regreso de 478 personas desde el extranjero a la región desde su puesta en marcha y mantiene sus tres líneas de ayuda, incluyendo novedades como el apoyo en los gastos de alquiler en los primeros tres meses tras la vuelta.

"Desde el primer momento una orientadora me acompañó en todo el proceso y me pagaron los gastos de mi vuelta"

En estos momentos está abierta una cuarta convocatoria, dotada con 200.000 euros y contempla tres líneas de ayudas: el impulso a la contratación indefinida, el apoyo al emprendimiento y el llamado pasaporte de vuelta, que posibilita una ayuda para los gastos derivados del regreso desde el extranjero "En mi caso me ayudaron de dos maneras. Enseguida que me apunté a la página web del Plan me llamó una técnica de orientación laboral, y me ayudó en todo lo relacionado con buscar empleo aquí, hacer bien mi curriculum y por otro lado yo pedí la ayuda del Pasaporte y justifiqué mis billetes de avión de vuelta y los costes de la mudanza y me lo pagaron todo".

Las empresas que deciden contratar a estos jóvenes altamente cualificados pueden llegar a recibir hasta 15.000 euros. La segunda línea, dotada de un máximo de 6.000 euros de ayuda va destinada a apoyar el proyecto emprendedor de aquellas personas que retornan del extranjero para trabajar por cuenta propia en Castilla-La Mancha y la tercera línea - el pasaporte de vuelta- contempla una ayuda de 3.000 euros que permite el desplazamiento en transporte público, el traslado de mobiliario y enseres y como novedad, los gastos de alquiler, cuando no se disponga de residencia habitual, durante los primeros tres meses desde el regreso de la persona beneficiaria.

"Paula ahora ayuda a otros emprendedores a crear su empresa"

Paula encontró trabajo enseguida "Tengo que decir que mi orientadora ha sido encantadora y me ha hecho un seguimiento increible. Me aconsejó ir los centros locales donde hay oficinas de empleo y a partir de ahí encontré trabajo en el CEI (Centro Europeo de Innovación) como técnico financiero y ahora he rematado con un contrato del Instituto de Finanzas de CLM". Curiosamente Paula es una de las cinco tutoras empresariales, una para cada una de las provincias de la región, que conforman las unidades de acompañamiento empresarial para proyectos prioritarios en la región.

