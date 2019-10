Tras 25 años viviendo en la calle, con problemas de alcohol, juegos y depresión, Cáritas le da una oportunidad

El próximo domingo se celebra el Día de las Personas sin Hogar, con el lema "Ponle cara". Por eso nosotros hemos querido poner cara a una de las cientos de personas que por diferentes motivos han terminado viviendo en la calle. En muchas ocasiones son personas invisibles, a las que nadie hace caso y que forman parte de la rutina de una ciudad. Hoy hemos invitado al programa a José Antonio Canseco que comparte con nosotros una vida dura, en la que durante 25 años ha vivido sin un techo: "He sido huérfano desde muy pequeño y estuve interno hasta los 16 años, cuando empecé a trabajar de marino. Pero una enfermedad pulmonar me obligó a abandonar mi profesión de marino, después también estuve de albañil, pero la empresa quebró y nos echaron a la calle.... ". Eso ocurrió en 1997 y desde entonces la depresión, el alcohol y la ludopatía le arrojaron a la calle "Es muy duro, hace frío, somos muchos los que dormimos en la calle y cada uno tiene su sitio, la gente nos mira rara, incluso tienen miedo cuando aprovechamos el calor de un cajero para pasar la noche...".

Tras periodos intermitentes en la calle, un mal día se gastó todo lo que tenía, su pequeña ayuda por enfermedad, ese día estuvo a punto de morir: " Nunca me había gastado todo, empecé a beber y lo mezclé con todas las pastillas que tenía para tratar mi depresión... Me dijeron que me encontraron en la calle tirado, alguien llamó al 112 y me llevaron al Hospital Provincial de Toledo". Allí estuvo 10 días en la UCI, temiendo el momento en el que le dieran el alta: "Le dije a mi psiquiatra que si me iba del hospital no sabía que iba a hacer, no tenía donde ir y seguramente acabara haciendo lo mismo".

Y en ese momento, Cáritas Toledo le ofreció una oportunidad de seguir viviendo: "Me trajeron al Albergue Cardenal González Martín y aquí me han dado un techo, comida y sobre todo tengo personas amables con las que hablar...".

ESCUCHA LA ENTREVISTA:

Cáritas Diocesana de Toledo, en Talavera de la Reina y en toda la Diócesis, trabaja para que las personas sin hogar puedan tener un hogar digno y puedan emprender de nuevo un camino lleno de esperanza; un camino donde ellos mismos puedan cambiar

de vida. En la actualidad cuenta con ocho centros: Centros de alojamiento de urgencia y residencial – en Talavera de la Reina y Toledo; Vivienda de autonomía en Talavera de la Reina; y albergues y alojamientos básicos de Cáritas en zonas rurales: Villacañas, Quintanar de la Orden, Sonseca, La Puebla de Almoradiel, Villanueva de Alcardete, Quero y Herrera del Duque.

En 2018 el número de personas atendidas en Programa de Persona sin Hogar de Cáritas Diocesana de Toledo ha descendido un 8% en relación a 2017. En 2018 pasaron por los centros de personas sin hogar de Cáritas 1.798 personas, mientras que en 2017 casi se alcanzaron las 2000 personas, en concreto 1.959.

Por el Albergue de Toledo, en 2018 atendieron a 660 personas; en Talavera de la Reina a 378 personas; en Villacañas a 290 personas; en Quintanar a 176 personas; en Sonseca a 100 y en Villanueva de Alcardete a 105 personas