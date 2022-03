Transportistas y taxistas toledanos asfixiados por la subida de la gasolina

Camioneros, taxistas, conductores de autobús, repartidores, profesores de autoescuela, todos los negocios ligados al transporte están asfixiados por la subida histórica de los combustibles.

En "Herrera en COPE Toledo" hemos hablado con Miguel Ángel Ortega, presidente de la Asociación de Taxis de Toledo y con Víctor López, gerente de la Asociación provincial de Transportistas de Toledo (Astotrans)

(PINCHA AQUÍ PARA ESCUCHAR EL REPORTAJE).









Hay días que la gasolina y el gasóil suben por la mañana y por la tarde. Un combustible que ya estaba por las nubes pero que se ha desbordado con la guerra de Ucrania. La cotización del petróleo se ha disparado por encima de los 100 dólares y el precio medio de la gasolina está a 1,71 céntimos.

Los taxistas confiesan que ahora les queda muy poco margen de beneficios "Las tarifas son fijas y nosotros tampoco queremos subir el precio porque preferimos ganar poco a que los clientes no cojan un taxi y que nos quedemos sin nada".

Los transportistas también están asfixiados "el coste del gasóil no nos deja margen, todos estamos trabajando ahora a pérdidas, es insostenible subirte al camión sabiendo que vas a perder dinero".

"Haciendo una media de 400 km diarios gastamos unos 4.000 euros más al mes en combustible"

De media un camión gasta unos 30 litros cada 100 kilómetros "tu piensa que un camión que haga un trayecto de 400 km al día, gastaría unos 5.000 euros al mes, pero ahora nos gastamos unos 9.000. El problema es que el precio cambia al día hasta dos veces y nadie te garantiza que haya gasóil. Los transportistas que tienen surtidores en sus propias centrales están teniendo problemas de abastecimiento y no saben al precio al que van a comprar. Parece ser que en dos semanas se podría estabilizar el precio, pero no parece que vaya a bajar si la guerra en Ucrania continúa".

Hoy mismo se ha reunido el sector del transporte en Castilla-La Mancha para hablar entre otros temas del precio de la gasolina . Una reunión previa a la que esta tarde va a mantener el Comité Nacional del Transporte, y es que algunos empresarios, sobre todo autónomos, están pidiendo la movilización del sector el próximo lunes.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Debería haber un gasóleo profesional"

Al margen del precio del combustible, la invasión de Rusia va a tener consecuencias también en el turismo "la economía de todos se va a haber afectada de tal manera, y si no estamos bien económicamente, la gente no viaja y no cogen taxis".

Ortega termina pidiendo soluciones al gobierno "deberían sacar un gasóleo y gasolina profesional, porque el 56% son impuestos y lo que no puede ser es que los profesionales paguemos más impuestos que nadie, porque además de nuestro IVA, seguridad social y nuestros módulos, ademjás tenemos que pagar los de la gasolina"