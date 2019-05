"Traemos aire fresco a Toledo". Alberto Romero, candidato VOX a la alcaldía de Toledo

El candidato a la alcaldía de Toledo por VOX, Alberto Romero, ha querido aclarar en La Mañana de Cope en Toledo que no se considera una persona de ultraderecha , como algunos critican, cuando defiende terminar con las subvenciones dedicadas a las asociaciones de mujeres que luchan contra la violencia de género " Es una ley que atenta contra la igualdad y la presunción de inocencia, en su lugar promulgaremos una ley de violencia intrafamiliar y terminaremos con las subvenciones que van a parar a muchas asociaciones que no son justas. También proponemos elevar las penas a los agresores condenados".

"He dejado de votar al PP porque ha perdido su ideología y VOX se acerca más a la educación humana, familiar y religiosa que me dieron mis padres"

El artista toledano, confiesa haber sido votante del PP, de hecho su padre fue secretario general de Alianza Popular en la época de Fraga, "Yo siempre voté al PP pero en los últimos meses he visto que ha ido perdiendo la ideología inicial de los años 80 y 90 y ha ido abriendo el abanico al centro derecha y a veces que al centro izquierda y por eso me he separado sobre todo desde el último gobierno de Mariano Rajoy y además me he visto muy identificado con VOX porque tiene un mensaje muy claro y muy acorde a la educación humana, familiar y religiosa que me han inculcado mis padres".

Programa electoral de VOX en Toledo

En cuanto al programa electoral y los proyectos que le gustaría aplicar si fuera el próximo alcalde de Toledo encontramos "reducir el gasto del ayuntamiento, controlar los organismos municipales, reducir las concejalías, aplicar mayor transparencia, fomentar la actividad empresarial y la creación de empleo, reducir el IBI, fortalecer las medidas de seguridad en la ciudad , revisar el POM y fortalecer el Polígono Industrial donde ahora mismo sólo hay talleres mecánicos, abrir el Museo de Arte contemporáneo cerrado desde hace 20 años, convocar la bienal del Tajo , abrir nuevos espacios para los jóvenes. Saber qué ocurre con el edificio Quixote Crea, queremos volver a ponerle en marcha y que sirve como sede para exposiciones, teatro o conciertos"

En cuanto a la familia su intención es "crear una concejalía exclusivamente para la familia, que está siendo maltratada por esta sociedad y la están dejando de lado y además queremos potenciar todas las conmemoraciones históricas de todos los personajes que han pasado por esta ciudad imperial".