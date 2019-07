Un trabajador sufre un infarto y el desfibrilador no funciona por falta de mantenimiento

Un trabajador del Museo del Greco, ubicado en la ciudad de Toledo, sufrió un infarto este pasado domingo 7 de julio pero el desfibrilador con el que cuentan las instalaciones del museo no funcionó por falta de mantenimiento, tal como informa Izquierda Unida de Castilla la Mancha en nota de prensa.

La Diputada de Izquierda Unida, Eva García Sempere, ha presentado una batería de preguntas en el Congreso de los Diputados sobre este incidente para que el gobierno de explicaciones acerca de lo sucedido.

Según las informaciones de CCOO, el trabajador sufrió el infarto antes de abrir el museo, y a la hora de utilizar el desfibrilador, no funcionó. “Afortunadamente, el SAMUR de Toledo no tardó en llegar y actuar en consecuencia” ha comentado IU CLM.

Aunque en Castilla-La Mancha no es obligatorio tener desfribiladores en los museos, el Greco si lo tenía instalado ”pero, según parece, el motivo del fallo del desfibrilador fue precisamente que, al no ser obligatorio, el museo no tenía contratado el mantenimiento y no había sido revisado”.

IU ha explicado que “además la máxima autoridad del museo en aquel momento, un domingo por la mañana, era el portero mayor, quien tuvo que hacerse cargo de la incidencia cuando debería ser un funcionario del cuerpo de conservadores de museos quien lo hiciese pero al parecer los fines de semana estos funcionarios realizan una especie de guardia por teléfono”.

Por todo ello, Sempere ha realizado las siguientes preguntas:

"¿Qué datos tiene el Gobierno sobre el infarto sufrido por un trabajador el pasado 7 de julio en el Museo del Greco?"

"¿Qué medidas de prevención existen en los museos adscritos al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte?"

"¿No es obligatorio en los museos adscritos al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte contar con un desfribilador y asegurar su correcto mantenimiento?"

"¿Cómo es posible que el Museo del Greco no tuviese contratado el mantenimiento del desfribilador?"

"¿Cuál es el protocolo en el Museo del Greco para los fines de semana en lo que respecta a la cadena de mando, autoridad y responsabilidades?"

El Museo del Greco de Toledo está categorizado como Museo Nacional de España y por tanto adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.