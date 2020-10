Ya se han quedado por el camino desde el comienzo de la pandemia unos 36 taxistas. De 126 taxistas que trabajaban en Toledo, en estos momentos son 90, aunque teniendo en cuenta que unos 42 hacen el turno de noche, es muy probable que muchos tengan que dejar el taxi con el toque de queda. En "Herrera en Cope Toledo" hemos hablado con Miguel Ángel Ortega, presidente de la asociación de taxis en Toledo "Estamos muy mal, muchos compañeros están en ERTE y los autónomos estamos aguantando como podemos, porque solo sacamos para cubrir gastos".

"El nivel de ingresos ha caído un 85%"

El presidente de los taxistas asegura que los ingresos han caído entre un 85 o 90% "Llevo 20 años con el taxi y no tengo otra cosa, así que aguantaré como pueda y con las pocas ayudas que nos llegan". No tienen previsto llevar a cabo ninguna reivindicación "La decisión del toque de queda está dada, no serviría para nada".

El descenso de la actividad nocturna con el toque de queda ha llegado a tal punto que apenas reciben 10 llamadas, cuando lo normal era tener unas 240 y por el día también se ha notado "Recibíamos unas 900 llamadas de clientes y ahora mismo tenemos unas 230".

