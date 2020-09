Encontramos a la alcaldesa de Toledo y vicepresidenta de la FEMP indignada y apenada por el varapalo sufrido ayer en el Congreso de los Diputados, donde el PSOE Y Unidas Podemos se quedaron solos frente al resto de los partidos políticos a la hora de convalidar el Decreto Ley que recoge el acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias para la cesión al Estado de los remanentes municipales.

"Toledo va a perder entre 10 y 15 millones de euros"

Un Decreto en el que los municipios cederían voluntariamente sus ahorros al gobierno, unos 14.000 millones de euros y a cambio se les devolvería 5.000 millones entre este año y el año que viene y el resto en un plazo de 10 años a contar desde 2022. Una especie de préstamos que se acompañaba con otras ayudas económicas europeas “También había un fondo de transporte , planes europeos para las ciudades, quitar la regla de gasto... y ahora Toledo va a perder entre 10 y 15 millones que nos daban a fondo perdido y que se ingresarían en los próximos meses para atender las necesidades COVID”.

Tolón no entiende cómo no lo han apoyado todos los ayuntamientos con las necesidades que tienen en estos momentos “Esto ha sido un palo muy grande, porque efecftivamente se aprobó en la FEMP. Nosotros tenemos mayoría y esta situación lo que hace es que ayer por la mañana había 15.000 millones de euros para repartir por los ayuntamientos en base a población y por la tarde tenemos 0 euros para repartir”.

"Toledo tiene 30 millones de euros en el banco que no nos podemos gastar por la Ley Montoro"

La mayor indignación de la alcaldesa es pensar en que no se pueden gastar los 30 millones de euros que gracias al esfuerzo de todos los toledanos han ahorrado desde 2012 “La ciudad de Toledo tiene 30 millones de euros en bancos, sin poder gastarlos. En 2021 tendremos deuda 0 con los bancos porque desde 2015 esta ciudad se ha quitado 47 millones de euros de deuda con los bancos y yo no concibo que no se haya aprobado esto cuando vamos a tener esos 30 millones en los bancos sin poder mover , porque si me los gasto estoy haciendo un fraude por la Ley Montoro del PP”

Asegura, la vicepresidenta de la FEMP, que era la única alternativa para hacer uso de sus remanentes “Es la única fórmula técnica y jurídica que teníamos de gastarnos nuestros ahorros porque la Constitución lo dice muy claro, pero además, no ha habido ninguna otra propuesta”.

"Me cuesta entender que el PP se haya aliado con los independentistas que solo buscan debilitar al Estado Español"

Y culpabiliza a otros partidos de las consecuencias “Ahora dicen otros partidos que nos gastemos ese dinero, pero no podemos, estaríamos haciendo un fraude de Ley y el Ministerio de Hacienda podría intervenir el ayuntamiento de Toledo. A mí me cuesta pensar por qué el PP se ha liado con los independentistas, que no quieren al Estado. Se han liado con Bildu, con ERC y con el PDeCAT que no quieren ceder nada y lo único que buscan es que el Estado Español no sea fuerte. La cara del Estado son los ayuntamientos, en todos los ayuntamientos cuelga la bandera de España, y somos los que estamos más en contacto con los ciudadanos. Representamos al Estado Español, y somos los que tenemos que tener mas capacidad de recursos económicos para ayudar a los ciudadanos”.

"A pesar de todo, seguiremos luchando con mas fuerza. Van a llegar proyectos a la ciudad que la van a convertir en una de las mas punteras de España"

A pesar de todo, con firmeza, asegura que esta situación no la va a paralizar, muy al contrario: “Ahora mismo yo y mi equipo de gobierno tenemos más fuerza que nunca para luchar por esta ciudad. Toledo está por encima de cualquier partido político y vamos a salir adelante.

Ahora mismo no puedo dar detalles, ya lo anunciaremos oficialmente, pero les puedo avanzar que hay proyectos muy importantes a nivel nacional para la ciudad de Toledo, no solamente con el gobierno de España, también con la Comunidad Autónoma. Son proyectos que van a generar mucho desarrollo económico y empleo y vamos a volver a ser la capital, no solamente de Castilla-La Mancha a nivel cultural , turístico y de desarrollo económico, sino que también vamos a ser una de las más punteras de España".

