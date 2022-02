Toledo se une contra la guerra

A pesar de que las condiciones meteorológicas no eran las más adecuadas, más de 200 personas se reunieron este sábado por la mañana en la Plaza de Zocodover de Toledo para pedir el fin de la invasión de Rusia a Ucrania. Una concentración, convocada por la Asociación Mujeres de Negro contra la Guerra, a la que acudieron por supuesto ucranianos y ucranianas que viven en la provincia así como vecinos toledanos.

Los ucranianos y ucranianas, con varias banderas de su país al frente, cantaron el himno nacional ucraniano y portaron pancartas con mensajes como "Stop agresión Rusia a Ucrania" o "Putin=Hitler". Además uno de sus cánticos más repetido fue el de "Putin asesino".Por su lado, Mujeres de Negro, como colectivo pacifista, optaba por mensajes como "Guerras no, queremos solución". A pesar de mensajes distintos el fondo era el mismo: Ucrania quiere paz.

Concentración pidiendo fin de la invasión de Rusia a Ucrania en Toledo / FOTO: COPE





Hubo un momento de tensión cuando la asociación pacifista sacó una pancarta con el lema "No a la OTAN", algo que molestó a algún ucraniano. Durante la discusión, Mujeres de Negro defendía que su mensaje de que las armas no son la solución, a lo que una ucraniana respondía: "Ya está bien. Vete allí para ver lo que esá pasando". Una pequeña diferencia de opiniones que duró un momento para continuar con ese mensaje común de "NO A LA GUERRA".