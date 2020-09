"Toledo tiene mucho dinero en el banco y me parece justo que podamos invertirlo en la ciudad"

El Grupo Socialista en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), encabezado por la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha emplazado este jueves a todos los grupos políticos a convalidar el día 10 en el Congreso el Real Decreto que materializará el acuerdo sobre los remanentes de los Ayuntamientos. En la reunión han participado más de 100 alcaldes.

En "Mediodía en COPE Toledo" hemos hablado con la también portavoz del Grupo Socialista de la FEMP, Milagros Tolón:

"Lo que queremos de una vez por todos es que los ahorros que tenemos y que desde 2012 no nos podemos gastar por la Ley Montoro, que podamos invertirlos en la ciudad de Toledo. La Ley Montoro 2012 decía que los ayuntamientos no podemos tener déficits, por lo tanto, la única fórmula jurídica es que el ayuntamiento de forma voluntaria preste al Tesoro de España sus remanentes que automáticamente se queda con el déficit de la ciudad y te los devuelve para que podamos gastarlos".

En el caso de Toledo, el Pleno del pasado 31 de agosto dió el visto bueno a este acuerdo entre la FEMP y el Gobierno de España "Lo que nos va a permitir que para el año 2021 y 2022 podamos tener 10 millones de euros para la reactivación económica y social de nuestra ciudad. El ayuntamiento de Toledo va a tener deuda cero con los bancos, durante la pasada y la presente legislatura nos hemos quitado 47 millones de deuda que teníamos en los bancos y ahora necesitamos más que nunca esos ahorros que vamos a poder utilizar de forma rápida".

El Real Decreto ha sido tachado por los alcaldes del PP de chantaje y considera que es entregar los ahorros al gobierno de Sánchez a cambio de migajas "El Real Decreto se puede mejorar, pero hay que aclararle al PP que aquí no entregamos nada a Pedro Sánchez, entregamos los ahorros al Tesoro para que te lo devuelvan. Yo no entiendo porque el PP dice ahora, lo mismo que los independentistas (España nos roba). No me cabe en la cabeza como el PP utiliza la misma frase que los partidos independentistas".

Tolón asegura que el PP lo está tratando como una cuestión política y debería ser un tema técnico "Nosotros lo que queremos es que nuestros ahorros lo podamos invertir en la ciudad en vez de tenerla en los bancos y es que Toledo tiene mucho dinero en los bancos que no puede tocar y que está beneficiando a las entidades bancarias. No me parece justo que los toledanos tengamos tanto dinero en un banco y que no se pueda invertir en la ciudad para cosas concretas como reactivar la economía, el sector servicios, el turismo, la obra pública y ayudar a los que lo están pasando mal".

Por último la alcaldesa recuerda que esta Ley no sólo va a permitir utilizar los ahorros del consistorio, también llegarán otras ayudas "Este acuerdo supone que la ciudad de Toledo va a recibir un fondo de transporte de un millón y medio de euros y además nos vamos a poder gastar en los años próximos dos años dos millones y medio de superávit que tiene el ayuntamiento de la ciudad y de los 72.000 millones de euros que vienen de Europa, una cantidad importante va a venir a la ciudad de Toledo. No nos quedemos solamente en los remanentes...".

