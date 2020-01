Toledo se convierte en un personaje más de la película “La suite nupcial”. Esta ciudad castellano-Manchega ha sido la elegida por el actor, director y guionista, Carlos Iglesias, para rodar su última película. El casco Histórico y el Hotel Cigarral el Bosque han sido los escenarios elegidos. Hoy Carlos Iglesias están en este Cigarral presentando este nuevo largometraje que se estrena el próximo 10 de enero en toda España y aprovechamos para entrevistarle y preguntarle el motivo de rodar en esta bella ciudad “Toledo es la ciudad ideal para engañar a tu señora, siempre que vivas en Madrid, porque está lo suficientemente cerca y lejos para no encontrarte con nadie conocido, además la ciudad es una preciosidad y buscamos un hotel de 5 estrellas para el encuentro de los dos amantes y dimos con el Cigarral El Bosque que desde el primer momento se volcó con el proyecto, hoy he vuelto y es como venir a casa”.

El director y actor se muestra encantando con una ciudad única en Europa: “Toledo tiene infinidad de rincones, es entrar en el medievo, en un mundo que prácticamente no queda en Europa, y lo tenemos muy cerca”.

"Pido a todo el mundo que vayan el primer fin de semana, para que se pueda mantener en los cines"

La película se estrena a nivel nacional el próximo 10 de enero y Carlos insiste en pedir a todos sus seguidores que no esperen mucho para ir a verla “Pido a todo el mundo que si tienen interés en verla, vayan el primer fin de semana, porque en este mundo en que todos los fines de semana se estrenan unas cinco o seis películas, hay que darse mucha prisa porque si funciona bien el fin de semana te conceden un segundo fin de semana, pero si el primero va mal te largan inmediatamente, así que os pediría que vayáis cuanto antes".

Este largometraje está basado en la obra de teatro que escribió e interpretó hace tres años "Una amiga cuando fué a verla me dijo que porqué no grababa una película y me lié la manta a la cabeza. La amplíe a 90 minutos y contraté a más actores".

ANTONIO QUINTERO ACEROCOPE Castilla-La Mancha

Ha contado con actores como Ana Arias, Eloísa Vargas, Ana Fernández, el castellano-manchego (Ciudad Real) José Mota y colaboraciones especiales como la de Santiago Segura.

También ha querido agradecer la ayuda y el apoyo recibido en CLM de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, desde la Dirección General de Turismo, el Ayuntamiento, la Diputación y la televisión regional.

COPE Castilla-La Mancha

"La Suite Nupcial" es la cuarta película de Carlos Iglesias tras la trilogía sobre la vida de los emigrantes españoles que comenzó con “Un franco, 14 pesetas” en 2006 y vuelve ahora con una comedia que pretende ser una reflexión, sobre los miedos y los deseos, sobre la soledad y los remordimientos, el sexo y la lujuria.