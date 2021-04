"No todos los hilos tensores son iguales". Entrevista Dra. Sandra de Oliveira, medicina estética HM IMI Toledo

En "Mediodía Cope Toledo" hablamos con la doctora Sandra de Oliveira, médico especialista en medicina estética del Policlínico HM IMI Toledo sobre los hilos tensores.

Los hilos tensores es un material que se utiliza en medicina estética para reposicionar los tejidos "Se empezó a utilizar en Japón para cirugía cardiaca y después se vió que estos hilos servían para reposicionar los tejidos en otras partes del cuerpo".

La doctora Oliveira estuvo a punto de abandonar esta práctica hace unos años porque existe mucha variedad de hilos tensores en el mercado y los utilizados hasta el momento no la convencían, hasta que descubrió los hilos georgianos " Hay mucha diferencia entre unos y otros y no todos hacen lo mismo. Tuve la suerte de irme con un laboratorio a Georgia y conocí Aptos, fue un antes y un después porque no solo recolocan el tejido descolgado, sino que debido a su composición estimulan el colágeno e hidrata la piel".

Esta técnica está indicada en infinidad de casos, " aunque lo primordial es para tejidos con descolgamiento, pero sirven para mejorar las cicatrices por acné, corregir la "línea de marioneta", mejora las ojeras, aporta luminosidad al rostro".

Al margen de esta utilidad facial y corporal en abdómen o brazos, "también se utiliza para incontinencia urinaria o atrofia vaginal".

Al margen de esta técnica, en HM IMI Toledo ofrecen numerosos tratamientos en su especialidad de medicina estética " marcas de acné, arrugas, rellenos para calla, cuello o escote, tratamos pequeñas papadas, brazos descalgadas, acúmulas de grasas en las piernas, relleno de glúteos, tratamiento de manos con ácido hialurónico, etc".