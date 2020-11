La Asociación Provincial de Hostelería de Toledo, integrada en FEDETO, se ha sumado a la convocatoria nacional del sector de concentraciones y manifestaciones este jueves, 12 de noviembre, en distintas capitales españolas contra las restricciones impuestas por las administraciones públicas sin que vayan acompañadas, como sí se ha hecho en otros países de la Unión Europea, de un plan de medidas para ayudar al sector.

Ayer se anunció por parte del Director General de Salud Pública de Castilla-La Mancha, Juan José Camacho, la decisión de endurecer las restricciones que, desde hace meses se vienen imponiendo al sector de la hostelería. Así, ha señalado que “los establecimientos de hostelería que están ubicados en las localidades que tienen medidas de salud pública de nivel 3deberán suspender cualquier servicio interior (barra o mesa) y solo podrán servir en terrazas con un aforo máximo del 50% de las mesas autorizadas por cada ayuntamiento”.

En principio, según la Dirección General, este anuncio, a falta de la resolución oficial, afecta a las localidades de Ajofrín, Calera y Chozas Fuensalida, La Puebla de Montalbán, Mora, Pepino, Sonseca, Talavera de la Reina, Valmojado y Velada, si bien en cualquier momento puede afectar a cualquier otro municipio de la provincia porque todos ellos y desde el pasado jueves se encuentran en nivel 2.

"En tanto en cuanto que dichas restricciones son muy perjudiciales para la hostelería porque supondrá, en la mayoría de los casos, el cierre de los establecimientos y no vienen acompañadas de ningún plan de ayudas para el sector -prosigue la nota- en la Asociación hemos decidido unirnos a las movilizaciones programadas por la Confederación Empresarial de Hostelería de España y organizar una manifestación en Toledo para el próximo jueves, 12 de noviembre que partirá desde la plaza del Ayuntamiento a las 11:00 h., seguirá hasta el Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y concluirá en la plaza de Zocodover, donde tiene su sede la Delegación del gobierno de España en Castilla La Mancha”.

Toledo se une a las movilizaciones programadas por la Confederación Empresarial de Hostelería de España

Concluye la nota aclarando que “la marcha no solo tiene por objeto evidenciar el desacuerdo del sector con las restricciones que nos están imponiendo y el cierre encubierto que se esconde tras las nuevas medidas de nivel 3, sino pedir un plan de rescate para la hostelería que contemple ayudas directas a fondo perdido, como se ha hecho en Francia o Alemania. Entendemos que el sector está siendo claramente perjudicado por las decisiones de las administraciones públicas y que ha llegado el momento de revindicar en la calle nuestras demandas. Es cierto que tradicionalmente la hostelería no ha sido muy reivindicativa y le cuesta movilizarse pero no es menos cierto que la situación actual es insoportable y que no nos queda otra salida que hacer públicas nuestras demandas.

Por todo ello, “convocamos a los hosteleros, proveedores, empleados y colaboradores, a que nos acompañen el próximo jueves 12 y hacemos un llamamiento a todos nuestros socios para que movilicen al mayor número de compañeros que les resulte posible".

Se recuerda el uso obligatorio de mascarilla y la distancia de seguridad entre los asistentes