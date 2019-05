Tita será la primera mujer alcaldesa de Talavera y se estrena con mayoría absoluta

Dos días después de ganar las elecciones por mayoría absoluta, la todavía consejera de Fomento Tita García-Élez, sigue cumpliendo con su deber con el gobierno regional. Hoy hay Consejo de Gobierno y la pillamos antes de entrar a la reunión. Hay que rematar el trabajo...

Durante la conversación y enseguida que tiene ocasión vuelve a agradecer el apoyo de los talaveranos. Confiesa que no se esperaba el apoyo de tantas personas “La verdad es que intuía que íbamos a ganar, yo veía que había muy buena sintonía con la gente, pero no hasta el punto de conseguir una mayoría absoluta. Sobre todo con 7 candidatos diferentes a la alcaldía y cuando ya casi estas mayorías estaban olvidadas”.

Tita gana a Page en Talavera

Pero Tita no sólo ha conseguido ganar la alcaldía al resto de sus contrincantes, también ha sido la única que ha ganado en votos en su circunscripción a su “jefe” , Emiliano García-Page, superándole en 1.259 votos “Bueno eso se queda en una mera anécdota, en este caso sólo me queda agradecer mucho más la confianza de la gente y (risas) claro se nota que yo soy de aquí...”

“Page me brindó su apoyo y colaboración la misma noche de las eleciones”

La ya alcaldesa electa ha ganado en 17 de los 18 colegios electorales de Talavera. Ha obtenido 18.000 votos, el 46% del apoyo total de los votantes. Con la responsabilidad que este apoyo supone, la preguntamos si ya ha pedido colaboración y apoyo al presidente Emiliano García-Page: “Él mismo cuando me llamó la misma noche de las elecciones se brindó a prestarme todo su apoyo, me preguntó cuándo nos íbamos a ver para empezar a hablar y ayer mismo que nos vimos en la consejería me mostró su colaboración y sus ganas de luchar por Talavera. Page quiere hacer mucho por la ciudad y hay que remar de forma conjunta, desde las Instituciones no nos podemos poner palos en las ruedas”.

“Lo primero que voy a hacer es habilitar suelo industrial. Ahora mismo una empresa no puede instalarse en Talavera”

“Lo primero que voy a hacer es analizar la situación.. pero para mí es una obsesión el tema del suelo industrial porque aquí no valen las mentiras. No vale decir que las empresas pueden venir a instalarse porque no es verdad. Y lo decía como candidata y lo digo ahora como alcaldesa electa porque no tenemos el planeamiento preparado ni tenemos en este caso el suelo para ellos y esto es imprescindible. Ahora toca hacer mucho trabajo de despacho”.