Tirado y Riolobos encabezan de nuevo la lista del PP al Congreso por Toledo

El Comité electoral provincial del Partido Popular de Toledo ha aprobado esta mañana las listas al Congreso de los Diputados y al Senado de esta formación política por la provincia, cara a las Elecciones Generales del próximo 10 de noviembre.

En la lista al Congreso repiten encabezando la candidatura por Toledo Vicente Tirado, como número uno, y Carmen Riolobos, como número dos. Las listas quedan como sigue:

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Vicente Tirado Ochoa

María del Carmen Riolobos Regadera

Francisco Javier Bravo Fernández

José Jaime Alonso

Cayetana González Peña

Asunción Robles Sánchez

SUPLENTES:

Manuela Lominchar Lominchar

José Manuel Trigo

Roberto García Laredo

Julia Fernández Cerrillo

Vicente Alameda

SENADO

1.- José Julián Gregorio López

Suplente 1º Carolina Alonso Fernández

Suplete 2º José Manuel Carmona Lillo

2.- Pilar Alía

Suplente 1º Javier Martín Palomino

Suplente 2º María Victoria González Vilches

3.- Pablo Corrales

Suplente 1º Israel Roberto López Fernández

Suplente 2º Piedad María Díaz Escudero

El Presidente provincial del Partido Popular de Toledo, José Julián Gregorio, remitirá el listado al PP Nacional que tendrá la última palabra.

Aunque en un principio se había previsto que se aprobarán en la reunión del comité convocada para la jornada de ayer finalmente el Partido Popular en la región acordó aplazar los comités electorales de cada una de las provincias de Castilla-La Mancha hasta hoy, 7 de octubre, por causas no desveladas.

Estos órganos no han llegado a reunirse este domingo, tal y como estaba previsto.

Fue el propio presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, el que el pasado viernes se remitía a los comités electorales provinciales que el partido celebraría este domingo para conocer la composición de las listas.

En el marco de Farcama, el líder del PP aseguraba que se habían convocado los comités electorales provinciales para este domingo a media mañana. "Será ese día cuando saldremos de dudas en torno a las listas", añadía, evitando confirmar si las listas sufrirán cambios o no.

"Sí se pudiera avanzar --los nombres-- el Comité Electoral perdería su sentido porque no tendría valor ninguno y yo estaría haciendo una función que no es la del presidente sino la del comité electoral. No hay nada decidido", sentenciaba.