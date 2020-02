Manos Unidas ha presentado hoy en Toledo la campaña "QUIEN MAS SUFRE EL MALTRATO AL PLANETA NO ERES TÚ". Una campaña que se va a centrar en denunciar las consecuencias que el deterioro medioambiental y la crisis climática tienen sobre millones de personas: 821 millones de personas pasan hambre y en el mundo hay más de 1.000 millones de pobres.

Hablamos con el Padre javier Negro, misionero en África que nos cuenta la realidad de algunos países africanos donde ha estado durante años:

“Sobre todo en Congo, solo estuve un año y me impactó muchísimo". El hambre y la pobreza son dos realidades muy relacionadas con los daños medioambientales “Y falta un tercer eje que es la relación entre el norte y nosotros porque Congo es el segundo país más rico de África, Camerún es muy rico y Guinea, Gabón son los países en donde he estado. Y aún así allí la gente no come. En Congo muchas veces comen una vez cada dos días o una vez a la semana y el 55% de los niños están en un estado de desnutrición, por lo que hay muchas enfermedades y una alta mortandad infantil. La esperanza de vida en España es de 85 años y allí no llega a los 55, entonces quién deforesta, quién utiliza los pesticidas, quién influye para que los cambios climáticos influyan en las estaciones. Ahora allí llueve menos y la gente pasa hambre”.

Entre los proyectos que llevan a cabo gracias a Manos Unidas está la construcción de pozos para tener agua potable. "En Congo, un país tan grande como toda Europa, el 90 % no tiene acceso al agua potable, pero también construimos escuelas , centros de formación para mujeres. La mujer en el África central es la que lleva el peso de la familia y la agricultura. Todavía está muy metido en el corazón tribal que el hombre era para la guerra, pero como no hay guerra se dedican a beber cerveza a llevar motos-taxis o coches viejos, porque allí está el cementerio de Toyotas de Europa y la mujer es la que trabaja el campo y cuida de la familia".

Escucha la entrevista completa: