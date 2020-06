"Tenemos miedo de que puede haber un rebrote en cualquier residencia de mayores y eso sí que sería fatal"

A partir de este lunes, 20 de junio, ya se pueden realizar visitas en las residencias sociosanitarias de Castilla-La Mancha que estén libres de Covid-19 y que lleven al menos 14 días sin ningún sospechoso o positivo.

Las visitas están limitadas a una sola persona, dos días máximo a la semana y durante una hora con toda clase de precauciones: mascarillas, distancia de seguridad y con la firma por parte de los familiares de una “declaración responsable” de que ni ellos ni en su entorno hay sospecha de infección por el virus.

Así nos lo ha contado el Presidente de ARTECAM, Asociación de Residecias de Mayores de Castilla-La Mancha, Francisco Núñez, que ha asegurado que las residencias están preparadas para las visitas. Se recomiendan en espacios exteriores como jardines y dependiendo del espacio y las instalaciones de cada centro. En el caso de que un mayor esté encamado o en habitación, la residencia debe contar con un recorrido o circuito seguro para el acceso de los familiares.

"Tememos que en cualquier momento o en cualquier centro puede haber un rebrote y eso sí que sería fatal"

El Covid-19 se ha cebado con las personas mayores, tanto en infectados como en fallecidos, pero incluso en las personas sanas ha dejado huella. Si el confinamiento ha sido duro para todos más aún para los mayores que han estado confinados en sus habitaciones, en soledad y en algunos casos desorientados o sin saber lo que estaba pasando. Núñez ha comentado que “hay que reconocer que hay residentes que llevan más de 3 meses confinados, que no pueden ver a sus familias, que no pueden salir pero están viendo las noticias todos los días de la televisión y a otros mayores que sí están en la calle y nos preguntan porqué ellos no pueden. Es normal. La verdad es que nosotros sufrimos muchísimo con todo esto, pero claro hay que tomar muchas precauciones porque tememos que en cualquier momento o en cualquier centro puede haber un rebrote y eso sí que sería fatal. En el momento en el que en un centro hubiera un rebrote se anularían todas las visitas”.

Núñez ha añadido que “somos conscientes de que los familiares están deseando ver a sus mayores lógicamente pero hay que tener en cuenta que es una población de mucho riesgo, con muchas patologías y es necesario tener mucho cuidado y tomar muchas precauciones”.

Algunos mayores han vivido estos meses con mucha inquietud y han recaído en sus patologías. El Presidente de la asociación asegura que “también les ha afectado psicológicamente por no poder ver a sus familiares, por eso vamos a iniciar una fase de recuperación y es muy importante la labor de los familiares que tengan contacto con ellos o al menos que los puedan ver. Hay que recordar que en nuestros centros hay profesionales como psicólogos que están pendientes de todo esto y que les están tratando para poco a poco volver de una vez la normalidad pero nos da mucho miedo y tenemos mucho temor a un rebrote que surja en cualquier centro”.

Según Núñez, el personal de las residencias es el primero que está deseando volver a la normalidad con los familiares “porque nosotros también echamos de menos a las familias, nosotros podemos suplantar a la familia en un momento determinado, pero la familia es la familia y lo entendemos. Desde las residencias, que no quepa ninguna duda, que no va a quedar ningún resquicio para intentar recuperar la actividad normal y vamos seguir luchando y trabajando como hemos hecho durante todo este tiempo de la pandemia”.

Por último, se ha referido a los profesionales de estos centros “los médicos, enfermeros, auxiliares, limpieza, fisioterapeutas..., que han hecho una gran labor y nunca dejaré de reconocer toda esta labor que han llevado a cabo durante estos meses”.