ACAFAMAN (Asociación de Familias Numerosa de Castilla-la Mancha) piden soluciones para poder conciliar la vida familiar y laboral. En "Herrera en COPE Castilla-La Mancha" hemos hablado con su presidente. Eduardo Galicia " Nuestros hijos no son el problema, son la solución. Queremos trabajar pero estamos viendo que para poder trabajar tienes que renunciar al resto de tu vida y a la familia, pero es incogruente, porque trabajamos por nuestra familia. Pedimos que la conciliación sea un acto de la sociedad ”.

"Conciliar es decir a tu jefe que hoy no puedes ir a trabajar y las empresas no se lo pueden permitir"

Las medidas en caso de contagio en los coles dejan a las familias numerosas en situación sanitaria y laboral precaria. Una familia con tres o más hijos tiene muchas más posibilidades de tener que guardar cuarentena por uno u otro de ellos ante un posible contagio o contacto. “Primero, la vuelta al cole está siendo irregular, no solamente por la pandemia, no se tiene en cuenta las características de la familia a la hora de pedir las ayudas. Las familias numerosas tenemos que preparar material y equipo para todos. Y en cuanto a la concialiación, el Plan “Me Cuida” solo sirve para que negocies con la empresas, conciliar es decirle a tu jefe que hoy no puedo, y mañana tampoco porque con más hijos siempre habrá más posibilidades de que alguna clase esté confinado y las pequeñas empresas no se pueden permitir que un trabajador no asista a su puesto de trabajo”.

"Tenemos el 25% de los niños y estamos soportando en nuestras costillas el futuro de esta región"

El pte de ACAFAMAN asegura que La conciliación familiar es una necesidad social que no puede recaer en las familias y las empresas, debe ser asunto prioritario de toda la sociedad “Nosotros tenemos que implementar las soluciones con nuestros políticos. Pero si no tenemos hijos no tenemos futuro. Tenemos el 25 % de los niños de Castilla-La Mancha y estamos soportando en nuestras costillas un futuro que va en detrimento de nuestras oportunidades laborales. El caso se agrava en el caso de las madres de familia numerosa, más del 50% están en paro y si nos vamos al medio rural se dispara a más del 70% porque no existe la Sociedad que les permita conciliar”.

NUEVO DECRETO DE FAMILIAS NUMEROSAS

Por otra parte El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado un nuevo decreto de familias numerosas con el fin de mejorar, facilitar y actualizar los títulos de familias numerosas adaptándolos a los nuevos modelos de familia y a las novedades tecnológicas.

Entre las novedades que incorpora este decreto se encuentra que los padres separados o divorciados de familia numerosa y con custodia compartida podrán alternar el título cada año.

Hace 10 años que se aprobó en Castilla-La Mancha la legislación en materia de familia numerosa, que se basa en una ley nacional de protección de familias numerosas de 2003. En Castilla-La Mancha hay 36.631 títulos de familias numerosas, de los que se benefician 163.841 personas.

Entre las cuestiones más novedosas que incorpora este decreto destaca que se reduce la documentación que se exige para poder solicitar y renovar los títulos, es decir, toda la documentación a la que pueda tener acceso la administración no tiene que presentarla la familia solicitante del título de familia numerosa.

Además, las solicitudes se pueden hacer o bien en las delegaciones provinciales, en la Consejería de Bienestar Social y por primera vez de forma telemática. El plazo de resolución además es de un mes desde la solicitud del título de familia numerosa.

Ahora tampoco será necesario renovar el título de familia numerosa cuando uno de los hijos cumpla 14 años, requisito que hasta ahora era imprescindible, exceptuando los títulos que ya tengan establecida la vigencia con anterioridad.

SEPARACIÓN O DIVORCIO

También hay novedades según los modelos de familia, por ejemplo, en el caso de familias que se encuentren en una situación de separación o divorcio se suprime la obligación del consentimiento escrito del padre custodio cuando el otro padre solicite el título de familia numerosa. En caso de que ambos padres soliciten este título y haya uno de ellos custodio, prevalecerá el criterio de convivencia.

Ahora bien, cuando la situación es de custodia compartida y los dos progenitores soliciten obtener el título, este título será alternando anualmente para cada uno de los dos progenitores. Se trata de una novedad de este nuevo decreto.

Otra de las novedades, es que se mantiene la vigencia y la categoría de familia numerosa cuando los hermanos mayores van cumpliendo la edad de 26 años o va desapareciendo alguno de los criterios para ser familia numerosa, es decir, el hijo que cumpla los requisitos seguirá siendo familia numerosa aunque los hermanos mayores no cumplan estos criterios.

En este caso también se suprime la obligación de renovar el cumplimiento de 26 años por parte de uno de los hijos y que lo que tenga que solicitar la familia, ya que será de oficio por parte de la administración.

Además, las solicitudes que se presenten con anterioridad a este decreto será tramitarán conforme a este decreto. No habrá que solicitar una nueva solicitud tras la publicación del nuevo decreto.

Del total de familias numerosas, 20.693 familias tienen 3 hijos y que las familias que más hijos tienen en Castilla-La Mancha son dos familias con 13 hijos.