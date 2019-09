CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL PARA LA PREVENCION DEL SUICIDIO

Hoy mismo 10 personas se quitarán la vida en nuestro país, son muertes que doblan a las provocadas por los accidentes de tráfico. Se trata de uno de los grandes problemas de nuestra sociedad y todavía sigue siendo un tema tabú. Por eso, hoy 10 de septiembre, Día Mundial para la Prevención del Suicidio hablamos con Heli Díaz, miembro asesor del Teléfono de la Esperanza en Toledo que se suman a esta campaña con diferentes actividades.

Bajo el eslogan "Yo también soy vulnerable" se trata de no estigmatizar y hablar de prevención. " No queremos fijarnos en cifras o en datos. Reducir el sufrimiento, de la naturaleza que sea, es una tarea que nos incumbe a todos. Creemos que, cuando hablamos de prevención del suicidio, es necesario tener en cuenta que todos los seres humanos somos vulnerables, sensibles al sufrimiento psicológico.La literatura científica especializada en la materia, habla de vulnerabilidad en este tema, relacionándola, entre otras circunstancias, con determinadas enfermedades mentales. Sin embargo, los datos estadísticos que manejamos en adolescentes y jóvenes nos indican que, en la mayoría de los casos, dentro de esta población, el deseo de morir surge como respuesta a una crisis vital, sin que haya un trastorno identificado de base. Dentro de la población en general, muchas personas pierden las ganas y el sentido de la vida cuando deben enfrentarse a una situación de dolor emocional intenso, vivido como intolerable y aparentemente interminable".

El Teléfono de la Esperanza de Toledo ha recibido en lo que llevamos de año unas 1.300 llamadas y unas 113 son de temática suicida "Las dividimos en tres casos, personas que nos cuentan que están sólos y que no encuentran ningún sentido a seguir viviendo, las personas que nos dicen que van a quitarse la vida y las que nos llaman in extremis y han cometido alguna locura. Ha habido seis personas que se encontraban en esa situación, y nos llaman porque realmente no quieren morir, eso es contranatura, sencillamente no encuentran ninguna otra salida ni ayuda..."

El mayor porcentaje de personas que deciden acabar con su vida son adolescentes y en muchos casos se sienten sólos a pesar de estar acompañados de sus amigos y familiares. "El que se encuentra en una situación de vulnerabilidad, necesita sobreponerse a la dificultad y superarla, en alguna medida, en el acto de pedir ayuda.El que no se encuentra viviendo un momento de dificultad, necesita superar su individualismo y prestar ayuda".

