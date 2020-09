El talaverano Carlos Soto de 83 años lleva 15 años buscando a sus hijos

Hoy conocemos la historia del talaverano Carlos Sotos. Con 83 años, lejos de estar disfrutando de su jubilación, lleva buscando desesperadamente desde hace más de 15 años a sus dos hijos. Frustrado y sin poder encontrar una salida, nos llama a “Herrera en COPE Toledo”.

"Me dijo que si echaba a su hermano, relacionado con drogas, se iría ella con los niños y no ha vuelto desde 2005"

Su mujer, de nacionalidad marroquí, le abandonó en 2005 y se llevó a los niños, molesta porque su marido echara de casa a su hermano por estar relacionado con la venta de drogas. “No podía soportar que su hermano estuviese conviviendo con nosotros durante un año cuando la policía judicial nos comunicó que iba a ser detenido. En ese momento le dije que tenía que marcharse de casa y mi mujer me dijo que si echaba a su hermano, ella también se iba”.

Carlos Soto no ha vuelto a saber nada de ellos “Estoy sufriendo lo que nadie sabe, me están dejando en la miseria, el dueño de la casa me está presionando porque no tengo para pagar y no sé por donde tirar”.

"En Marruecos, mi suegra me dijo que si quería ver a los niños tenía que buscar trabajo en España a mis cuñados"

En 2005, la niña tenía 10 años y el hijo 5. Actualmente Camelia es mayor de edad con 25 años, mientras que Aaron tiene 20. La búsqueda de sus hijos le llevó a visitar a su suegra en Marruecos “Allí me gasté un dineral, buscándoles por todo Marruecos. Estuve en casa de mi suegra y me intentó chantajear, diciéndome que si quería ver a mis hijos tenía que buscar dos contratos de trabajo en España para mis cuñados”.

"Su primer abogado, inhabilitado, le engañó y le cobró 2.000 euros"

También ha acudido a la justicia y ha presentado diferentes denuncias. Su mujer nunca ha acudido a las citaciones. En estos momentos ha solicitado una abogada de oficio y está inmerso en pleno proceso, aunque reconoce que tampoco ha tenido muy buena suerte en anteriores ocasiones “En un primer momento contraté a un abogado que conocía , al que pagué unos 2.000 euros y me enteré que estaba inhabilitado cuando acudimos al primer día de juicio, que se tuvo que suspender. Le he denunciado en el Colegio de Abogados de Toledo, pero resulta que no tiene nada a su nombre y no trabaja como abogado ”.

Carlos sobrevive con 440 euros de pensión

Carlos está cobrando apenas 440 euros de pensión “A mis años es muy duro, no sé como solucionarlo, he recurrido a vosotros. No sé que hacer ya, porque tengo momentos yo sólo en casa.... con depresiones y el médico me dice que todo se arregla, pero....”.

