Se llama Carlos Asenjo-García, pero todos le conocen como “Súper Geografía”. Este estudiante toledano de magisterio se ha hecho viral en las redes sociales TikTok e Instagram por sus vídeos donde pone a prueba los conocimientos en geografía de los jóvenes con respuestas disparatadas.

En “Herrera en COPE Toledo” nos cuenta el secreto de conseguir más de 15 millones de “me gusta” y 740.000 seguidores “La única clave es la constancia, he tenido la suerte de que se haya convertido en viral, pero no lo hubiera conseguido si no estuviera cada día subiendo un vídeo”.

"Estoy seguro de que si hiciera las mismas preguntas a gente mas mayor obtendría los mismos resultados"

En muchas ocasiones respuestas como que John Lennon fue el primer presidente de los Estados Unidos o que las islas Baleares están en EEUU produce vergüenza ajena y nos hace preguntarnos sobre el déficit en la educación de nuestros jóvenes. Sin embargo Carlos no piensa lo mismo “Hay gente que contesta bien, pero llama más la atención los que se equivocan, por la plataforma donde lo publico son casi siempre jóvenes, pero estoy seguro que si les hiciera las mismas preguntas a personas mas mayores obtendría los mismos resultados”.

"Ante los comentarios de seguidores latinoamericanos enjuiciando la educación en Europa, grabó un vídeo con ellos con idénticos resultados catastróficos"

En latinoamérica tiene muchos seguidores y en más de una ocasión han criticado que en Europa no e ofrece una buena educación “No es raro que lo digan, viendo los vídeos. Pero no me parecía justo y grabé un vídeo preguntado a jóvenes de latinoamérica y pasó lo mismo”.

Lleva más de un año subiendo vídeos a Tik Tok, aunque “Super Geografía comenzó hace tan sólo tres meses “Yo tenía la idea de ser cada día un “super algo”, también he sido Super Felicidad. Pero Super Geografía fue lo más seguido y la gente me lo sigue pidiendo”.

Se está planteando seriamente estudiar la especialidad de Geografía dentro de la carrera de magisterio y es que parece ser que desde pequeño se conoce todas las capitales del mundo “Busco rivales para demostrarme que no es así. No me las he vuelto a estudiar y con eso juego y busco rivales en Tik Tok que intentan ganarme”.

De momento seguirá siendo Super Geografía pero ya está pensando en hacer cosas nuevas.