Ayer conocíamos que no se modifican las medidas ya acordadas para Semana Santa. Al final no se consiguió consenso para adelantar el toque de queda a las ocho en las actividades no esenciales, aunque la La ministra también dejó claro que las comunidades autónomas podrían endurecer las medidas, si así lo consideraban. Algo que no va a hacer Castilla-La Mancha.

En “Herrera en COPE Castilla-La Mancha” hemos hablado con el Consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz (PINCHA AQUÍ PARA ESCUCHAR LA ENTREVISTA).

“En principio no y me sorprende que se hablara de la posibilidad de adelantar el toque de queda a las 20:00 porque ayer en el Consejo interterritorial no había ningún punto referente a este asunto y lo importante ahora es cumplir con las que ya tenemos”.

El Consejero también se muestra preocupado ante la más que probable 4ª ola, teniendo en cuenta que la media nacional de incidencia acumulada a 14 días ha aumentado hasta los 132,2 casos por 100.000 habitantes. A pesar de que en nuestra región han aumentado ligeramente el número de contagios, estamos en 78 casos por 100.000 habitantes “No se nos va la preocupación. Los datos van y vienen. Estamos mucho mejor en nuestra región, pero no tenemos que descuidarnos porque 78 casos sigue siendo un número importante y también nos preocupa que el índice de contagios está en torno a 1 y la incidencia a una semana también ha subido. Aunque estamos entre las 3 o 4 Comunidades con mejores datos hay que seguir pidiendo ahora mayor responsabilidad que nunca”.

"Tenemos un 37% de contagios por la cepa británica, pero es uno de los problemas que nos vamos a encontrar en próximos días"

En cuanto a la evolución de la cepa británica en nuestra región, que ha llevado incluso al ayuntamiento de Motilla del Palancar (Cuenca) a pedir el auconfinamiento por el aumento de los contagios de esta cepa, Sanz asegura que “La particularidad que tiene esta variedad es que es más rápida en contagiar. Estamos preocupados, pero no somos de las Comunidades que tiene un porcentaje alto, estamos en torno al 37% en el último estudio que se hizo a nivel nacional, pero a partir de este momento y cuando hay Comunidades por encima del 80% es uno de los problemas con los que nos podemos encontrar en próximos días”.

"CLM estaría a favor de endurecer fronteras en Europa"

Ayer algunas Comunidades mostraron su opinión a favor de endurecer las restricciones fronterizas con otros países “A toda España nos interesaría que fuéramos muy coercitivos en las medidas a nivel internacional y que la Unión Europea tomara una decisión en este sentido. Pero es verdad que los turistas que vienen fuera de España son muy pocas y además están controlados en los aeropuertos y fronteras y sin embargo si abrimos la perimetración en España, serían millones las personas que se moverían. Por lo tanto Castilla-La Mancha estaría a favor de una medida más restrictiva si la UE la propusiera”. Sin embargo, se muestra optimista en cuanto a la posibilidad de abrir fronteras entre las regiones después de la Semana Santa “Con los números que tenemos en estos momentos en Castilla-La Mancha diría que se podría eliminar la perimetración regional, el problema es que se avecinan tiempos difíciles y puede hacer que los números varíen. Pero en nuestra cabeza está en poder abrir la región si los números nos dejan”.

"Ya son unos 15 pacientes contagiados por el brote en el Hospital del Valle en Toledo. Esperamos poder cortarlo cuanto antes"

En cuanto al brote de coronavirus aparecido en el Hospital Geriátrico del Valle en Toledo, son ya unos 15 pacientes los afectados “La última hora de ayer es que eran unos 11 contagiados y a día de hoy parece que ha aumentado hasta unos 15 casos. En este tipo de centros es más fácil llevar a cabo el protocolo para evitar su expansión y es lo que estamos haciendo en estos momentos para cortarlo lo antes posible”.

"Acepto la crítica de los docentes, pero es una cuestión de logística y eficacia"

Por otra parte ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a los casi 50.000 docentes y no docentes que forman la comunidad educativo de la región y que hoy comienzan a vacunarse en 6 puntos de la región y que han pedido que se aumentaran los lugares de vacunación para no tener que realizar tantos desplazamientos “Acepto la crítica, pero quiero transmitir tranquilidad y decir que esto obedece a motivos logísticos y de eficiencia. Estamos vacunando ahora mismo hasta 5 grupos de personas y tenemos que distribuir la logística y para ser más eficientes no es conveniente tener más de seis centros de vacunación. Lo más importante ahora es vacunarse”.

"Pido disculpas a los mayores de 80 años que han tenido que hacer largas colas para vacunarse en Talavera. Hemos tomado medidas"

También ha querido disculparse ante el hecho que ayer denunciaba un oyente en esta emisora de largas colas realizadas por mayores de 80 años para vacunarse en el Centro de Salud de Talavera Centro “Lo lamento mucho y pido disculpas. Ayer tuve conocimiento de este hecho, aunque no ha ocurrido en mas lugares. Tenemos demostrado que el 60% de las citas se adelantan. Este es uno de los motivos por los que pudo ocurrir, seguramente agravado por un cuello de botella que se hiciera en las entrevistas clínicas anteriores. Hemos tomado medidas para que no vuelva a ocurrir”.

Nuestra región sigue con la previsión de tener vacunado al 70% de la población al final del verano, aunque depende de la llegada de vacunas “Yo soy optimista si finalmente se cumple la llegada de vacunas entre abril mayo y junio de Pfizer, Moderna, Astra Zéneca y Janssen. Pero lo más importante y nuestro objetivo es que durante los meses de abril y mayo podamos tener vacunados a las personas mas vulnerables por edad, a los mayores de 70 años”.

"Si pudiera compartir un café con los castellano-manchegos compartiría con ellos la triste de este año"

Por último, el consejero confiesa que si tuviera delante a cada uno de los castellano-manchegos compartiría con ellos la gran tristeza de este año “Primero pediría disculpas por si en algún momento he hecho o dicho algo que no haya sido adecuado y segundo compartiría la tristeza de este año. Me considero una persona optimista, pero este año ha sido muy malo. Tenemos la esperanza de la vacuna y creemos que vamos a terminar este año mucho mejor y el 2022 va a ser extraordinario y a eso me agarro, pero no podría evitar transmitir la tristeza en la que hemos vivido todo este año”.