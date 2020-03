"Somos los primeros que tocamos un cadáver, fallecido por coronavirus en su casa"

Esta pandemia ha cambiado incluso las tradiciones funerarias de este país. Ahora no podemos despedirnos de nuestros seres queridos. El pésame se ofrece telemáticamente y desde luego el personal de las funerarias, también están haciendo un gran esfuerzo no exento de peligro. Porque son ellos los que recogen a nuestros muertos del hospital, de las casas, de las residencias de ancianos. Hablamos con José María San Román, gerente de San Román servicios funerarios que nos insiste en que hay que respetar la nueva normativa y recomendaciones: “Llevamos desde la semana pasada que el máximo son 10 personas en tanatorios grandes como el de Toledo o Talavera por sala y en los tanatorios pequeños se recomiendan que sólo estén unas cuatro personas”.

"Los funerarios estamos en contacto directo con las personas que fallecen en casa por coronavirus"

Los trabajadores de los servicios funerarios están realizando un gran esfuerzo y además deben estar protegidos, aunque no siempre es fácil conseguir el material de protección: “Tenemos unos Kits de protección aunque no nos sobra material, tenemos también unos sacos estancos para poder llevar a los fallecidos por COVID-19 y luego meterlos en las cajas y yo creo que en este caso que nos acordamos mucho de los sanitarios, de los policías, de los bomberos, tampoco olvidemos que existen los funerarios, que son los que al final van, no tanto a los hospitales, que es más fácil, sino a los domicilios donde hay un cadáver, donde tenemos que entrar a la casa infectada, los familiares también pueden estar contagiados, o en residencias de ancianos y sobre todo en muchos casos están afectados psicologicamente y estamos trabajando por ellos”.

"Tenemos ocupados los cinco turnos de incineración y echamos una mano a Madrid"

En Madrid se está habilitando el Palacio de Hielo porque los tanatorios están desbordados. En nuestra provincia no es tan grave la situación. “En Toledo no es como en Madrid,, donde más del 50% de los fallecimientos pertenecen a esta comunidad, en CLM tenemos más trabajo del habitual, pero todavía no tenemos ningún problema. En Madrid se está incinerando 2 o 3 días después del fallecimiento y en Toledo lo estamos haciendo de un día para otro y todavía tenemos reservada siempre una hora por si hubiera más presión, aunque por supuesto se ha notado que ha subido la media habitual de una incineración y media al día y ahora tenemos ocupados los cinco turnos de incineración. Incluso nos llegan algunos cuerpos de Madrid, estamos intentado echar una mano...”.

"Ahora no es necesario esperar 24 horas para incinerar un cadáver"

Ahora no es necesario esperar 24 horas para proceder a una incineración “Este domingo salió un decreto por el cual se puede enterrar antes de las 24 horas si se cumplen dos condiciones: que el difunto no dejara nada escrito sobre esperar ese espacio de tiempo y que la familia no ponga ningún impedimento. Estamos poniendo todo de nuestra mano para poder ayudar a las familias en estas circunstancias porque si ya es complicado que alguien fallezca, es mucho más complicado para estas familias ni siquiera tener la posibilidad de poder despedirse de sus seres queridos”.

"Los trabajadores del transporte sanitario necesitan material, son los primeros en tocar a un paciente de coronavirus en sus casas"

San Román también dirige "Ambulancias Finisterre", otro sector que está dándolo todo en esta pandemia “Los casi 440 trabajadores que tenemos se están dejando la piel, ahora están trabajando un poquito mejor, porque hubo un momento en que había escasez de materiales, y comprendo que el material llegue a los sanitarios y cuerpos de seguridad, pero los trabajadores del transporte sanitario son los primeros que llegan a un domicilio y que toca al paciente”.

"Quiero agradecer las múltiples donaciones que nos están llegando de material de protección"

Por último ha querido agradecer a muchas empresas y particulares que les están donando material: “Ayer tuvimos una donación de una ferretería de Mocejón, que su hijo trabaja con nosotros y nos donó EPIs y mascarillas y la empresa “Jabones España” que nos donó 1.000 batas, 1.000 mascarillas y guantes. Además nos han donado dos máquinas de Ozono para desinfectar las ambulancias cada vez que hacemos un traslado. En Toledo tenemos 4 máquinas de ozono, en Talavera 1 y en Alcázar de San Juan otra”.