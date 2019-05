"Somos gente joven, preparada, de todos los barrios, de todos los sectores y tenemos una lista renovada"

Esta tarde el presidente del PP en CLM, Paco Núñez presenta oficialmente en el Hotel Cigarral de Caravantes la candidatura del PP al Ayuntamiento de Toledo, encabezada por Claudia Alonso.

"“Somos el equipo que va a ganar las elecciones, hemos conseguido un equipo de gente joven, preparada, de todos los barrios, de todos los sectores y que refleja lo que es la ciudad y que demuestra que cuando yo anuncio ciertas cosas, no son meras palabras sino compromisos reales, por ejemplo cuando yo digo que vamos a apoyar el deporte, llevamos a uno de los deportistas más importantes de esta provincia como es Javier Llorente, director deportivo del equipo Movistar Inter. Por ejemplo he hablado de cultura y llevamos a la única mujer que es miembro de la Real Academia de Bellas Artes, la artista Dalila del Valle. Estamos hablando de inclusión (y además es la que nos va a dar la mayoría absoluta),llevamos en nuestra lista a una persona que tiene síndrome de Down y que no está ahí por ser una persona con dispacidad, sino porque realmente estamos apostando por la inclusión.Eestoy hablando de barrios y hay gente de todos los barrios, estamos hablando de renovación y sólo repiten José López Gamarra y yo misma, el resto de la gente no repite, aunque es verdad que hemos querido contar con personas que han sido concejales en otras legislaturas como es el caso de Fernando Sanz , jubilado “histórico y querido” concejal del PP que cierra la candidatura, pero es una candidatura, joven fresca y con muchas ganas de hacer bien las cosas en Toledo".

"Quiero que haya un debate con todos los candidatos a la alcaldía por Toledo y parece que Tolón tiene miedo"

Asegura Alonso que al igual que Paco Núñez, ella también ha pedido poder hacer un debate público en Toledo para que los vecinos puedan valorar la gestión y lo que se va a hacer en el futuro "Pero me temo que la actual alcaldesa no está por la labor, es la única que se ha negado, parece que tiene miedo de debatir".

