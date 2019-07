“ No somos asesinos. No hay que frivolizar con los accidentes laborales". Manuel Madruga FEDETO

“NO SOMOS ASESINOS. NO HAY QUE FRIVOLIZAR CON LOS ACCIDENTES LABORALES”

Tras las manifestaciones ayer de sindicatos y la Asociación de Víctimas de Accidentes Laborales en Toledo y las acusaciones a los empresarios de no aplicar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, invitamos al secretario general de FEDETO, Manuel Madruga:

“Estamos absolutamente consternados y no es de recibo que se estén produciendo estas muertes, estamos preocupados, pero sobre todo ocupados y trabajando en que los empresarios se adapten a todas las medidas , pero lo que nosotros no hacemos es frivolizar. Todavía no se ha reunido la comisión regional de prevención de riesgos laborales de Castilla-La Mancha, todavía no ha finalizado la investigación de ninguno de los accidentes que acaban de ocurrir y ya dicen que los responsables son exclusivamente los empresarios. Yo siempre he entendido que es un corresponsabilidad social, aunque indudablemente el empresario tiene el mayor peso. Dicen que los accidentes se producen por condiciones precarias, hay una falta clara de medidas de seguridad, dicen que hay demasiados empresarios que incumplen la ley, nos acusan de falta de formación y dicen que los accidentes son invisibles tanto para la patronal como para el gobierno... esto es frivolizar, pero es algo mucho peor es criminalizar al empresario , lo que nos están diciendo es que somos asesinos u homicidas y por ahí desde luego no vamos a pasar, luego en esto no se puede frivolizar de ninguna manera, tenemos nuestra responsabilidad, estamos poniendo los medios, estamos intentando hacerlo lo mejor posible, lamentamos que se produzcan estas situaciones que sobre todo afectan a las familias que tienen que padecer que han perdido a una persona, pero homicidas y asesinos no somos...”

"En el mes de marzo descendía un 2,1% el índice de siniestralidad laboral y se evolucionaba a mejor y ahora estas circunstancias se tienen que investigar, analizar y veremos qué es lo que ha pasado para que se hayan disparado los accidentes laborales. También hay que tener en cuenta que uno de los sucesos es un infarto, ahí el empresario no tiene medidas o es que ¿el empresario provocó el infarto?. Hay que ser muy serios y como asumimos nuestra responsabilidad vamos a trabajar y trabajar para que haya accidentes cero y nos gustaría hacerlo de la mano de los sindicatos porque son un apoyo esencial para ayudarnos en este tema y por supuesto de la mano del gobierno regional".

IMPUESTOS

Hablamos también de la situación sorprendente de España que siendo el tercer país de Europa con mayor número de empresas es, sin embargo, el segundo país europeo que más paro tiene “Es que el porcentaje medio que pagan las empresas españolas en impuestos sobre su resultado bruto, sumando los iimpuestos que proceden de la Hacienda Pública y de la Seeguridad Social, asciende al 50%, mientras que la media de la Unión Europea es del 41,4% y la del resto del mundo es del 40, 8%".

FEDETO OFRECE GRATUITAMENTE UN CURSO CON UN VALOR DE 8.000 EUROS Y CON UN 80% DE INSERCIÓN LABORAL

Franciso Morales, es el director de Fedeto Formación, quien ha presentado esta mañana el "Plan de capacitación e inserción laboral en tecnología SAP" junto con el consejero de Educación, Ángel Felpeto y Manuel Madruga, secretario general de Fedeto.

“8 de cada 10 alumnos que hicieron el año pasado el curso encontraron un empleo de calidad en apenas seis meses después de terminarlo. Comienza el 15 de julio la primera especialidad y el resto en septiembre hasta diciembre. Además se va a impartir la última tecnología de información SAP y de Oxford en idiomas y por último se va a impartir de forma gratuita, esto es importante porque en privado tiene un valor de 8.000 euros y no todo el mundo tiene oportunidad de hacerlo con la colaboración de fondos europeos y la Junta de Castilla-La Mancha. “