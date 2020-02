Laura SánchezCOPE Castilla-La Mancha

Sigüenza ha dado un nuevo impulso a su candidatura como ciudad Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. El Ayuntamiento ha aprobado crear un Consejo Rector que trabaje para conseguir este objetivo y ha nombrado como presidente al prestigioso empresario madrileño y seguntino de adopción, Antonio Fernández-Galiano, presidente de Unidad Editorial, empresa editora del diario El Mundo, entre otras muchas publicaciones. “Sigüenza tiene requisitos suficientes para esta declaración. Es una ciudad singular con una historia milenaria. Hay una Sigüenza prerromana, romana, árabe (ahora celebramos el IX Centenario de la Reconquista de la ciudad, en 2024), hay una Sigüenza cristiana, universitaria y hay una Sigüenza que es mezcla de culturas (tiene una judería, ha sido ciudad árabe, ciudad cristiana). Yo creo que la ciudad tiene todos los elementos para poder aspirar a Ciudad Patrimonio de la Humanidad”.

Antonio es un apasionado de la ciudad, donde ha pasado todos los veranos de su vida “Yo realmente me he socializado en Sigüenza, corriendo por esas calles con mi pandilla, para mí Sigüenza forma parte importante de lo que soy y lo que más me gusta de esta ciudad es todo, es lo que significa: la tranquilidad, el paisaje, la serenidad, salir a la calle y encontrarte con amigos, sentirte acompañado, sentir la proximidad de la gente. Sigüenza ha marcado mi vida. Por supuesto la joya monumental hitórico-artística es algo que me encanta.

Laura SánchezCOPE Castilla-La Mancha

El doncel es algo que me gusta por lo que entraña, porque es un símbolo y un icono que nos va a venir bien porque es una estatua funeraria en la que hay un hombre joven que entra eternamente (por la muerte) en la lectura y es un símbolo espectacular para intentar explicar qué es Sigüenza, qué significa Sigüenza y por qué merece la pena buscar esta declaración”.

Se despide de nosotros agradeciendo su nombramiento al ayuntamiento de la ciudad y pidiendo el apoyo de todos: “Quiero agradecer a la corporación su apoyo, su ayuda y su voto unánime, ellos van a ser fundamentales en este proyecto. Todos van a ser fundamentales, hasta el último ciudadano de Sigüenza va a ser fundamental”.