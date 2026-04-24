Seseña decreta un día de luto y convoca un minuto de silencio por la mujer de 43 años, presuntamente asesinada por su expareja

La localidad de Seseña (Toledo) se encuentra consternada tras el asesinato de Melissa, una vecina de 43 años y origen venezolano, presuntamente a manos de su expareja, quien después se quitó la vida. Fue el hijo de la víctima, que también fue agredido, quien dio la voz de alarma. La Guardia Civil encontró en el domicilio los dos cadáveres, el de la mujer y el de su presunto asesino.

Un día de luto y minuto de silencio

El alcalde, Jaime De Hita, ha explicado que la decisión se ha tomado sin esperar al cierre de la investigación para mostrar una condena inmediata. "Entendíamos que quizá esperar a la finalización de las investigaciones era demasiado tiempo", ha señalado De Hita, subrayando la necesidad de expresar un "sentimiento enérgico e inmediato" de repulsa.

Todo indica a que lamentablemente ha sido un nuevo episodio de violencia de género" Jaime de Hita Alcalde de Seseña

Aunque la investigación sigue abierta y se debe mantener la presunción, el alcalde ha afirmado que "todo indica a que lamentablemente ha sido un nuevo episodio de violencia de género, y queríamos demostrar esa repulsa desde hoy mismo". De Hita ha confirmado la declaración del día de luto "como símbolo institucional" hace apenas unos minutos.

Conmoción en un municipio en crecimiento

El alcalde ha descrito las últimas horas como "bastante complicadas" y ha transmitido la "consternación en el municipio ante la gravedad de estos hechos". Pese a ser una localidad de 30.000 habitantes que ha crecido mucho, De Hita asegura que Seseña no ha perdido su esencia. "Todavía tenemos este carácter de de pueblo, y este tipo de de de hechos, de acontecimientos, impacta de una manera muy dura", ha manifestado.

Todavía tenemos este carácter de pueblo y este tipo de hechos impacta de una manera muy dura" Jaime de Hita Alcalde de Seseña

Respecto al hijo de la víctima, el alcalde ha mostrado su preocupación, aunque ha aclarado que no disponen de una "línea oficial" sobre su estado, ya que es la Guardia Civil quien se encarga del asunto. "Parece que que evoluciona bien, pero no tenemos un hilo directo con él, no queremos molestar a la persona", ha concluido.