La sequía y los conejos se cargan el 60% de la producción de uva de la D.O Méntrida

Los viticultores de la D.O Méntrida están desesperados porque algunos no van a poder vendimiar, la falta de agua y los conejos se han cargado el 70% de la producción de uva, como es el caso de la Torre de Esteban Hambrán y el resto se ha quedado con apenas un 40% respecto al año pasado. Hablamos con el presidente de la D.O Méntrida, Juan Alonso Cuesta:

"Vamos a tener un 60% menos de uva, esto es un problema, no sé cómo vamos a sacar la rentabilidad teniendo solo ese porcentaje y tampoco cómo vamos a servir a los clientes. Las cooperativas lo van a tener complicado para llegar a esa rentabilidad y las bodegas pequeñas que suelen comprar uva a otros agricultores que lo tienen ajustado con una viticultura muy cuidadosa pues se están encontrando que no tienen uva, eso significa que la añada de 2019 que saldrá a la venta en 2021 será una añada muy corta, aunque sí de muy buena calidad”.

Una de las causas es la falta de agua, pero en la D.O Méntrida también se suma otro factor: “nosotros hemos padecido esa falta de agua, aunque nuestras viñas tienen más de 35 años con profundas raíces, pero además tenemos un problema añadido en la zona que son los conejos, este año la criba que ha hecho. Pueblos como la Torre de Esteban Hambrán va a disminuir su producción en un 70%, agricultores desesperados porque no van a vendimiar y no sólo eso, es que la poda del año que viene va a ser muy complicada porque los conejos se comen las yemas futuras”.

Los viticultores piden una solución: “Yo no sé si son las Juntas de Caza local, si es la administración, yo no sé quién tiene que tomar cartas en el asunto, pero no es normal la plaga que estamos sufriendo”.

Son 24 productores, de ellos 14 bodegas que embotellan a unos niveles de alta gama y que se dedican sobre todo a exportar, “. Más de la mitad de la producción de Méntrida sale fuera de España”.

PRECIO DE LA UVA

Pero no todo va a ser negativo “la demanda internacional de vino está aumentando y el consumo en España, por fin, a repuntado un poquito, entonces a mí que no me vengan con cuentos chinos los grandes manipuladores del vino nacional marcando precios para cooperativas como los del año pasado cuando hubo una sobreproducción. Las bodegas de Méntrida vamos un poco independientes, somos bodegas muy pequeñas, muy familiares , la producción de Méntrida suele oscilar entre los 30 millones de kilos, este año rondará los 15 millones, la mitad”.

BREXIT DURO

“Algo afectará pero nosotros exportamos muy poco al Reino Unido, unas 60.000 botellas a un precio medio-alto, quizá el consumidor británico que está acostumbrado a esos vinos no lo va a tener en cuenta. Sí que puede influir a bodegas grandes que venden a precios económicos y esa subida a lo mejor se les rompe, porque imagino que los ingleses recurrirán a Argentina, Chile, Australia que venderán a multiprecio...”

Bodegas pertenecientes a la DO Méntrida

Las bodegas y cooperativas que forman parte de la DOP Méntrida son: Bodegas Cartema, Bodegas Alonso Cuesta, Bodegas Campoy, Bodegas Arrayan, Bodegas López Campos, Cooperativa Santo Domingo de Guzmán, Bodegas Tavera, Bodegas Gonzalo Valverde, Cooperativa Nuestra Señora de Linares, Cooperativa Nuestra Señora de Natividad, Cooperativa Condes de Fuensalida y Viñedos Camarena.

Más de 40 años de la regulación de esta Denominación de Origen Protegida, tiempo que llevan sus asociados, bodegas y cooperativas, luchando por hacerse un hueco en el mercado internacional.